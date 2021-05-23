由韓國靚媽李寶英夥拍《天空城堡》金瑞亨擔正的tvN新劇《我的上流世界》昨晚播出了第5集，之前劇迷不滿兩大女主角的戲份少，一度留言炮轟。而昨日播出的一集，兩大女主角戲份有所增加，當中昨晚一集除證實家庭教師玉子妍屬李寶英繼子的生母外，李寶英發現懷孕，而金瑞亨亦冷待老公出軌，但收視卻由上周一集的7.373%跌至6.943%，香港劇迷可於Netflix上追看。

心急尋兒子

昨晚一集講到玉子妍向李寶英老公李賢旭表示要揭露一切秘密，但李賢旭卻堅決阻止，擔心兒子會受傷，更坦言由生母和繼母一起養育兒子才會更加完美。雖然李寶英有質問李賢旭的真相，但李賢旭卻強調生母已離世。而此時新聞卻報道李寶英並非兒子的親生母親，兒子更失蹤不知去向，李寶英心急找尋兒子，更親自揸車尋找。不過秘書卻一臉驚慌地向李賢旭表示李寶英不能駕車，原因是她已懷孕了，令李賢旭大感驚訝。結尾可見一名女兒倒在地上，身形雖然似金瑞亨，但臉孔卻是李寶英，令劇迷驚訝不已，擔心兩大女主角會遇上危險。

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