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【首尾呼應】電視對抗零碎娛樂

45分鐘前

ViuTV《ERROR自肥企画》前晚播出最後一集，ERROR四位成員再次扮演動畫《新世紀福音戰士》的人物，與首集出現過的「Double S」沈殷怡、陳欣妍和P1X3L演出一段約八分鐘的短劇，對白籲港人繼續睇電視外，更是充滿時事、哲學性，獲網民激讚。

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【電視？為甚麼？】

Dee：呢度，係邊度啊？節目係咪已經完咗喇？

肥仔：係娛樂完成，但係播映時段未終結嘅世界。

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（Dee拿起電話）

肥仔：只要你𠵱家一拎起電話，呢個電視播出嘅所有嘢，就會了無意義，係咪要咁做？

【ERROR、是甚麼】

193：ERROR係香港跳唱團體，成員有梁業、何啟華、郭嘉駿、吳保錡。

Dee：呢幾個人睇落有啲陌生，就算我喺入面都有咁嘅感覺。點解嘅？

肥仔：呢啲片段，缺乏前文後理。

193：但好多人都會自行整理出立體嘅人格，投射落去。鏡頭面前，有時我哋只係一組剪接出嚟嘅符號。

肥仔：ERROR都係符號，係一種意義嘅載體。蛇蟲鼠蟻屎尿屁，整蠱挑戰大懲罰，都係一種意義嘅載體。

Dee：係乜意義呀？

保錡：係娛樂。

【娛樂、何故】

肥仔：娛樂嘅目的同意義，單純就係娛樂本身，係「amusement」，係陪伴、係安慰。

保錡：呢個係艱難嘅時代。

肥仔：ERROR隱喻緊，世界其實唔係有咁多掣肘。

Dee：但現實太多掣肘。

肥仔：隱喻緊世界其實唔係有咁多痛楚。

Dee：但每日都痛不欲生！

193：最痛嘅時候，都可以不按牌理咁歡笑，係ERROR發放嘅意義，係呢時代大家都需要嘅能力。

Dee：我做網絡紅人都可以娛樂大家㗎！我唔需要ERROR、唔需要電視！

【電視、為甚麼】

Dee：媒體每一日都有報道重要嘅事情呀！個世界仲係好有意義㗎！

193：全部缺乏前文後理，了無意義，係片段化，氾濫、無用嘅麻醉藥。

肥仔：片段化嘅零碎娛樂令大家習慣覺得，任何意念可以喺幾分鐘，或者幾十秒內表達。

保錡：慢慢所有人都唔能夠再有專注力，承載重大意念。

肥仔：雖然娛樂本身係電視存在嘅目的，但𠵱家反而變成對抗零碎娛樂嘅武器。

193：Viu嘅戰鬥、ERROR嘅戰鬥，係用節目凝聚，同補完專注力。

【大家都去了哪裏】

沈殷怡：唔好逃避你見到嘅嘢，即使有幾咁無力，都要張開眼睛活着。

陳欣妍：唔好俾戰鬥既定嘅符號所規限，每日自肥，總會得到力量！要耐心靜候！

Marco：要戰勝荒謬，首先要接受荒謬嘅必然性。

George：文明總會勝利，係信念！

Phoebus：相信一種價值，因為價值係由我哋主觀去定義。只要你相信，佢永遠都會存在。

Dee：越嚟越多唔識嘅人出現咗呀！

肥仔：佢哋全部都唔係坐以待斃嘅人。

保錡：就算你唔完美。

Marco：就算有人漠視你！

Phoebus：就算所有事都唔順利，都要記住自己能夠貢獻到嘅嘢，唔好否定你當初相信嘅價值。

Dee：唔好逃避！

沈殷怡：每次懷疑嘅時候都問一次自己，點解會喺度，喺度又係做乜嘢。

陳欣妍：如果未搵到答案，咁就再試多一次，唔好停止嘗試。

Dee：我明喇！

Dee：ERROR並唔係唯一戰鬥緊嘅人，只要一日仲留喺呢片土地上，每一個人都用自己嘅方式，喺自己嘅崗位戰鬥，一個人唔會成功，但如果每一個人都盡力嘅話，每一個人都盡力嘅話……

字幕：終結（以有限）開始（製無限）

ERROR自肥企画ERRORP1X3L
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