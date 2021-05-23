韓國不少藝人成為父母後，依舊活躍於幕前，又會出演各節目及劇集，繼續搵奶粉錢。好似韓國經典劇集《天國的階梯》中飾演「泰華哥」的52歲男星申鉉濬本月13日第三度做老竇，興奮宣佈追女成功，成為兩子一女的爸爸。而申鉉濬於今日播出的人氣育兒節目《超人回來了》中登場，並分享和愛女初次見面的情況，為觀眾帶來巨大的感動。

了解愛妻陀B苦況

申鉉濬更首次體驗做孕婦，穿上特製的孕婦裝，讓自己了解愛妻陀B時的苦況。於節目中申鉉濬穿上懷孕約7至8個月時的裝束，了解陀住重達6.5kg（約14.3磅）體驗服的感覺，因而得知愛妻先後三次懷孕的情況。

背影酷似高素榮

另外，型男張東健和高素榮育有一子一女，高素榮不時都會在IG分享生活照，昨日她上載孖7歲女兒散步及抱起女兒的照片，大晒母愛。當中可見高素榮的女兒留着長髮，身形纖瘦兼四肢修長，其背影酷似媽咪，令網民都大吃一驚，更留言指：「女兒長得像媽媽，感覺像美女。」

兒子感依依不捨

而經典韓劇《愛上女主播》的42歲女星蔡琳，去年12月被爆與大陸男星高梓淇辦妥離婚，結束6年婚姻，兒子的撫養權歸蔡琳所有，現時兩母子在韓國生活。蔡琳不時都會在IG分享湊仔點滴，昨日她上載帶兒子到樂園玩的照片及片段，不過兒子因為要離開樂園而大感不捨，更傷心得大哭起來，最後要蔡琳抱起兒子𠱁對方。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）