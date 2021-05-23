90歲資深甘草演員許碧姬是大台御用「執紙皮」、「倒垃圾」婆婆，雖然角色盡是飾演草根人物，但她切切實實是生活中的巨人。育有4子女的許婆婆，多年來當臨時演員的原動力，原來是來自已去世的女兒，昨晚她亮相大台節目《日日媽媽聲》，細訴往事，其細女Grace也現身獻花，大讚媽媽既開明又為子女着想。

許婆婆自18歲便投入社會工作，1966年結婚後，照顧4名子女之餘，還要兼顧配音工作，直至1991年才加入TVB，當時她已是一名60歲的老婦，本應是思考退休之齡，她卻偏偏在這時選擇入行做「垃圾婆婆」，因為子女既已長大，生怕退休後生活沈悶，所以便應徵當演員。

好景不常，1996年大女因為中風，四肢癱瘓，許婆婆在訪談中憶述：「佢（女兒）36歲嗰年得到大病，醫生話佢腦中風，醫院床位緊絀，所以叫我一定要搵地方畀她療養。我同醫生講我等政府嘅，醫生問我點照顧佢，妳幾歲？我話65，我一邊照顧佢，一邊等啦！」

等足6年，大女終獲派到元朗區的療養院，當時她住在沙田，每日長途跋涉坐巴士去探女，閒暇時候就拍戲，「成個鐘去，成個鐘返，去到夜晚至走。要拍戲得半個鐘都去，盡量去，佢習慣見我，一陣都好，拍戲有好多嘢同佢講，影相畀佢睇下。」如此艱辛頻撲都要繼續拍戲，全因投女兒所好，她說：「我大女不嬲都鍾意睇電視，又好鍾意明星，我諗我去做吓戲，咁樣返嚟就可以有好多明星合照，畀佢高興吓。雖然佢離開咗我好多年，我成日拎啲相出嚟睇，心諗佢病咗咁耐，我都希望佢早日得到安息。」

許婆婆表示當時既要拍戲又要照顧中風女兒，全賴好鄰居幫忙，「拍戲由鄰居照顧，鄰居嚟我屋企，因為佢瞓喺床，問咗人肯至應承拍，我話『你經常去做義工，不如嚟同我個女做義工』，我好鍾意出去行吓，以前做開，不過個女病唔敢去。」

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