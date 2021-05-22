合久必分，分久又合。C AllStar四子2010年出道，2017年休團，2021年合體。小別重逢，三年已經一代，當年二十零歲出道唱《80後時代曲》，今天各人已經是三十多歲的中生代，雖然Jase其實是1990年出生。

釗峰說：「希望啲年輕人覺得我哋仲係年輕人！」On仔說：「啱啱有個榜，我哋去到第一名，有人話終於過咗年輕人（攞到第一），個榜其他人係MIRROR！」面對MIRROR，C AllStar確是大大大師兄啦！

On仔說：「我哋要了解年輕人，都要了解前輩，唔係好老土嘅君臣父子，食鹽多過你食米嗰啲！」Jase正解：「嗰啲係Old Seafood！」C AllStar不老，一路走來都緊扣生活和時代，《上車咒》、《城惶城恐》、《生於斯》、《戰場上的最後探戈》……當然最入腦那首叫《天梯》。

7月演唱會主題是「集合」。「我哋覺得要喺今年搞，今年唔搞唔知下年仲有冇得搞，今日唔知聽日事！」

有人，就有歌。限聚令，四個人啱啱好，聚得合時。

撰文：文嘉龍

對抗逆境心態都唔弱

休團三年多的時間，去年出道十周年其實最適合合體，奈何一個疫情將很多計劃都打亂，開騷大計也只能夠以網上虛擬紅館騷進行。終於，今年初才可以正式合體，接連推出兩首新歌，近日宣佈7月再踏紅館開演唱會。四子坦言：「大家都餓咗好耐！」

C AllStar在2017年10月的演唱會上宣佈休團，三年間各自發展，釗峰和On仔單飛出歌、Jase出書兼做飲食KOL、King變身DJ King行走江湖。King說：「單飛時自己啲能量餓咗好耐，休團就放生，各自都得到個人滿足好開心，畢竟組合耐咗，好多嘢會『滑牙』！」Jase則說：「三年前我係一片空白，唔知道可以做咩，除咗做音樂，更加唔好講寫唔寫書先啦，結果end up出咗兩本書，所以我當係一個進程。」

回顧休團的三年多時間，釗峰只覺得來去匆匆。「我覺得時間過得好快，如果你問我達唔達到自己要求，好多預期嘅都有做到，做到屬於自己創作嘅作品，我又有自己新嘅興趣，我鍾意跑山，去咗唔同地方遊歷，呢三年幾好似好快過，不過𠵱家合體都有合體嘅期待！」

On仔則想得比較多，「原來自己一啲信念得到證明，我搵返自己個價值，搵返自己單飛或者嚟到呢個世界，究竟可以貢獻啲乜嘢嘅價值同意義。我冇諗過得到咁多，呢三年過程裏面，發現自己去對抗逆境嘅心態，原來都唔弱！原來都有自己一套方法，再放落去我嘅音樂，大家又感受到，呢個係最大得着！」

最大的逆境，是On仔面對失聲之苦。「我諗所有人都有逆境，我個人就係嗰時失聲，應該點樣去面對，至於社會方面就真係疫情各樣嘢。本身我有一個實體騷，點可以做到一個網上騷，呢啲都係呢段時間發生，有時覺得自己睇得太低自己，原來我做到比我想像中更加多喎！」那時候面對失眠和失聲問題，On仔要靠舌頭針灸，連針12天才捱過那一關。

好明顯講緊聚與散

無論順境或逆境，最緊要將情緒發洩。正如四子合體的第二首新歌《留下來的人》，在YouTube上的留言幾乎清一色是「一路睇MV一路喊」！On仔說：「除咗focus留低嘅人，離開嘅人，我哋都想討論！離開呢兩個字可以有好多解讀，可以真係移民，或者離開呢個世界；可能係分手，有唔同嘅離開，最重要大家可以將情緒透過喊透過眼淚釋放到，其實我哋係可以喊！身體好多病痛嘅起點就係情緒受到抑壓，睇到啲comment我好感動，我喊得出喇！」

釗峰記起第一次在車上聽這歌的感覺，「我哋自己都有喊，我記得派台第一日，我哋喺車反覆咁聽，慢慢發覺原來喺過去日子，其實有好多情緒壓抑，埋藏咗喺海床度，其實你撩一撩，佢就爆！On仔講得好啱，畀大家有一個共鳴，好開心可以做到！」

C AllStar的歌，共鳴就是神丹妙藥。Jase認為一路走來，始終如一，「我哋一路以來總會涉獵到某一啲本土元素，我哋好多時創作嘅原點同靈感來自本土，無可避免應該咁樣做，我諗呢首歌想講嘅議題，同我哋專輯嘅議題扣緊，專輯命題就係『地球的最後一代』，好明顯講緊聚與散的東西，最後一代嘛，我哋點樣去面對呢件事呢？《集合吧！地球保衛隊》，集合就係聚散，《留下來的人》都係探討聚與散，引伸到大家可能會relate到一啲本土嘢，甚至乎自身情緒。」

離開還是留下？走的總需走，Jase說訪問這天，晚上也得趕去和朋友餞別，這一輪，道別飯局特別多。釗峰說：「我諗每個人都有切身感受，我身邊啲best friend話出嚟食飯，因為下個禮拜就走，我下個禮拜唔得喎，真係唔知幾時先可以再食，好多朋友好快地舉家移民！」四子走定留？King說：「唔知㗎，呢樣嘢真係好難講，哈哈！」On仔則說：「暫時冇咁諗，如果講緊今年的話，因為今年我哋要做騷又要出碟，但係下年係乜嘢情況，真係唔知道！」

On仔再說：「我最近都食咗兩餐移民飯！」對於離別，On仔感受良多，十多年前父親離世，2015年再到胞兄離世，失去兩位親人很傷痛，「我錄音時會諗返以前爸爸或者哥哥嘅離開，有句歌詞係『要記住你的一切，使世界亮了點』，呢兩句對我有好多意義，我會諗返起爸爸究竟留低咗啲乜嘢畀我，留低咗乜嘢基因畀我呢，我點樣將一啲爸爸好重要嘅元素發揚光大，我開始明白乜嘢叫精神，原來留返低係嗰種精神！如果佢唔走，嗰種精神可能未必會出現！」

不如話樂迷已死啦

休團三年多時間，還要面對因為疫情令到娛樂事業停擺，四子坦言都有生活和經濟壓力，King說：「本身做音樂都唔係話諗住賺大錢，特別喺香港做音樂有時係蝕！」釗峰這兩年間感受到生存問題，「呢兩年表演行業遇到一個特殊情況，生存好奢侈，做一個騷好多周邊配合，甚至跳舞行業，有啲人已經轉咗行，生存原來去到一件咁奢侈嘅事情，所以未知感好重呀，我之前的確有一個生存問號，但係一日繼續行落去，一日我哋幾個都會喺度囉！」

On仔感激這段時間有屋企人金錢上幫忙，「呢個困難係我哋自己揀，因為我哋真係想各自有四個獨立品牌，然之後C AllStar又有一個品牌，所以係一個新開始。嗰段時間我好彩有屋企人幫手，我自己要交租呀，屋企人幫一幫好緊要！」Jase則說，大家要迎接課金新模式，「要民眾聽眾去配合就係課金呢樣嘢，係時候要去接受呢個新生態，只不過好多時好多嘢都係免費，YouTube免費，串流又咁平，網上大家都take it for granted，facebook Live唔使錢，但係其實做騷所有嘢都要錢！」

說到近來忽然又炒熱的樂壇死唔死的問題，其實C AllStar最有資格講。早在2013年，李純恩在專欄寫過一篇《香港歌壇已死》文章，引來各方評論，C AllStar其後推出的《薄情歌》直接回應，誓死捍衞廣東歌，在專頁寫下「我們不信樂壇已死，我們不認同現在的詞人文盲，今日我們派的《薄情歌》就是回應。」

King說：「因為今年好多嘢都覺得係死咗，唔單只係樂壇，因為放大咗件事，大家focus聚焦咗，全部人咪嚟睇吓樂壇有冇死囉！」Jase的精警見解是，「其實樂壇已死，已經放大唔到呢件事，因為年年都有人講㗎啦，不如話樂迷已死啦，好冇呀？樂迷已死，我反而覺得幾好喎，如果每年嘅1月1號先至留意樂壇，我真係覺得樂迷已死喇sorry，樂壇冇死呀，係你哋唔理咋，所以調返轉咁睇，你話我，我話你！」

On仔則說：「死咩啫，我哋仲喺度就唔係死啦！呢排多咗好多唔同網上page，或者喺Clubhouse、MeWe，多咗好多廣東歌乜乜乜，每日推介幾多首廣東歌，多咗唔同人去做返廣東歌討論，我幾開心見到呢件事！討論呢四隻字個定義，我就覺得仲有人喺度做緊嘢，死乜鬼！死咗就真係乜都見唔到，我覺得呢個死有另一個意義，𠵱家就係置之死地而後生嘅階段！」浴火重生，又一條好漢！

後記：新宿

有散就有聚。的確——訪問完，四子又各自散開，忙着顧自己事情，有的立即看手機，有的放空，有的整妝……到了拍照時間，四子又默契歸隊，On仔更為Jase額外拍了不少照片。

默契的意思就是，即使休團沒有特別約出來見面，但總在不同場合遇上，King說試過去食拉麵都會撞到Jase，「一係撞唔到，一係撞晒四個，呢個做緊訪問，呢個錄緊音，呢個試衫！」Jase說有次在街遇上King：「喺尖沙嘴有條友行過拍我膊頭『喂，身份證』！」

試過更誇張的一次發生在組合時期，Jase和On仔竟然同一班機飛日本，「Book咗同一班機，唔係約埋㗎，諗住落機就拜拜，唔好再見到你喇，原來新宿街頭始終會撞返熟人！」On仔說：「裏原宿撞一次，去到新宿又撞返！」Jase話：「冤氣呀真係！」

釗峰的總結是：「呢啲名字好似好陌生，新宿，好耐冇去過喇！」香港人，最掛住日本！

化妝：Maggie Lee、Cherry Tang

髮型：Zanki @ BHC

造型、服裝提供：Kellie Chan、Anton Mak

場地提供：香港海洋公園萬豪酒店