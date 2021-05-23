韓國SBS話題劇《Penthouse》第三季確定於下月4日回歸，雖然離開播只剩不到兩星期，但劇組宣傳未算十分落力，只是先後公開過零星的劇照，以及幾位配角及主演子女的劇照，反而女主角李智雅今日就率先在IG即時動態劇透造型，上載自己與劇中子女金永大和韓智賢的家庭照，相中可見三人展示燦爛笑容，估計是他們在父親嚴基俊入獄後所拍的家庭照。

劇組懶宣傳

由於《Penthouse 3》的劇透太少，所以網民都在網上作討論，指平常劇集開播1個月前就會落力宣傳，不過《Penthouse 3》因為話題度高，加上已有一班捧場客，所以劇組為免劇情曝光，所以也就「懶」得宣傳，網民都留言指：「SBS太過份了」、「幾乎是零宣傳」、「因為自信滿滿的關係」、「反正大家都會看」等，反應熱烈。

不滿換編劇

另外，《Penthouse 3》將會接檔《模範的士》（前譯：模範計程車）的檔期播出，而《模範的士》由第11集開始更換了編劇，昨日播出第14集，上下部收視分別為10.2%和15.5%，未能再創收視新高。而對於新編劇的加入就似乎不受到觀眾的接受，不少網民都留言指更換了編劇後感覺劇情變得很奇怪，同時亦令觀眾不想追劇了：「電視劇最重要是編劇」、「心痛李帝勳」、「變得無聊了，棄劇」等留言。

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