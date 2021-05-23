日本女子組合AKB48的是非成員峯岸南於前年底宣佈畢業，原定於去年4月舉行的畢業演唱會受到疫情影響，延至昨日才在橫濱舉行，正式結束15年的AKB生涯。

峯岸南的畢業騷在橫濱市PIA ARENA MM舉行，身為AKB48最後一位1期生的她獲31位舊將送行，當中包括「神7」前成員大島優子、篠田麻里子、小嶋陽菜、高橋南和板野友美，指原莉乃等入氣前成員亦陸續登場。目前正為棒球手丈夫佗B的板野還挺着大肚現身，認真唔話得，而上月離婚的前田敦子亦透過錄影片段為她送行，再加上64位現役成員，人才濟濟。

峯岸南於13歲出道，原本在隊中甚具人氣，但卻曾被爆參與淫亂派對，當時尚未夠秤飲酒的她坐在一位中年男人的大腿上搖晃，行為令人咋舌。峯岸南於2013年亦被指到組合GENERATIONS成員白濱亞嵐的家中過夜，及後在YouTube公開剃頭謝罪，導致形象崩壞。在演唱會尾聲時，峯岸南含淚表示：「大家都知道，我15年的偶像生涯並非一帆風順。雖然原本是要給大家快樂，但卻讓大家傷心和傷害。不過我從來沒有後悔加入AKB48，AKB48對我的人生是必需的。」

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