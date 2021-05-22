前晚播出的節目《ERROR自肥企画》中，當ERROR成員郭嘉駿（193）看到Mike導（劉諾衡）因節目嚴重超支自罰「死亡行星」時，興奮地大爆Mike導有女朋友，193說：「今日佢女朋友一定讚佢呀，大咗，又壯咗！」事後，大批Mike導的粉絲「格仔餅」表示要「哭喪」，有人留言：「我要圍爐，我個心好痛」、「193點解唔呃多我一日？」及「要幸福呀！Mike嫂」等。Mike導昨日回應《蘋果》，大方承認有一位拍拖一段時間的女朋友，但希望將感情事低調，只說女友並非運動型。問到會否特別保護女朋友避免曝光？他說：「正常處理啦，冇話特別驚嘅。」

193自製Box Set派台

另外，193近日在《ERROR自肥企画》中「自肥」成功推出處男單曲《睡到三點》，YouTube上架三日已有逾60萬點擊，一度成為熱爆短片第一位，他前日在Ig留言︰「唔知星期一前有冇機會去到100萬」。乘勝追擊的193，日前將新歌派台，派台box set就貼上自己扮綾波麗嘜頭的日本蒸眼面膜，頓時成為商台DJ的熱捧新寵，其中少爺占留言：「呢條高佬我一定支持，等我寫錯佢啲嘢睇吓佢會唔會鬧我先！」又叫193努力賺錢買樓。而盧覓雪就拿着193新碟影相在Ig分享，DJ Oscar大讚box set絕對可以入選十大最佳派台宣傳品。而193近日更有機會拍電影《假冒女團》，與同是《造星》出身的陳葦璇合作。