余香凝（Jennifer）今日在IG貼出BB相，宣佈誕女成功，英名叫Clare，體重6.5磅。Jennifer今個月15日才貼上孕照表示大直路，透露隨時生得，今日貼出BB相時，就透露至少剖腹生產了三日，正在餵母乳。

Jennifer貼出B女Clare的手仔相，以文字歡迎Clare加入家庭，她又讚BB肥肥白白、老公Tim照顧周到：「別人說小孩子不能讚，會讚壞但容許我在這裏讚一讚。要讚讚寶寶最後體重6.5磅，沒有浪費媽媽狂食長胎食物而胖了好多的心血，再讚讚寶寶非常配合，兩母女合作無間在大家的努力下，剖腹產第三天就上奶了。可以餵母乳餵到飽。也都要讚讚爸爸一直在身邊陪着媽媽，服侍媽媽，雙眼袋都出來了。寶寶，以後只要妳健康開心媽媽就滿足了，這世界沒有東西比妳更重要，愛妳。」

Jennifer之後透過電話分享喜悅，大讚Clare靚女：「BB似足爸爸，一個餅印，好靚！同埋佢已經有眼眉毛，自己擔心BB女似我少眉毛，結果似爸爸好多眼眉毛，眼睛好大，同埋佢都好乖好可愛。」她說一直擔心B女體重，兩個星期前作最後一次產檢時，亦只得5磅半，好彩出世時增磅：「自己真係好開心，一直以嚟食咁多長胎嘢真係冇白費到。」

她又說對「心肝寶貝」有好深體會：「佢每次喊我都好擔心，有次佢喊我都跟住喊，你會覺得係咪有咩唔舒服呢？」笑說已經做足心理準備擔心一世。她又說在醫院瞓得好少，幾乎每3個鐘起一次身，與女兒一齊嘗試母乳：「同佢一齊試，好快就已經成功咗。」她又再次讚女兒乖：「佢又冇成日喊，都係肚餓先喊。好多老人家話唔好讚，會讚壞，但我覺得都要嘉許一下佢。」

Jennifer去年底跟圈外男友陸政渡（Tim）結婚，在聖誕節宣佈陀B，對上一次出街活動是上月與《暖男爸爸》的其他成員入場睇鄭中基的中環海濱演唱會，當時Tim做跟得老公入場照顧，並透露已買了一大堆BB衫迎接新生命來臨。

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