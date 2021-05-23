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ViuTV再玩另類選美真人騷 《造美人》整容、大腩、粗腰由最醜出發

1小時前
ViuTV即將推出選美真人騷《造美人》。

《ERROR自肥企画》口碑超出預期，令ViuTV的綜藝節目再被睇高一線。正當對台高層曾志偉，揚言要將《香港小姐》重新塑造「美貌與智慧並重」形象；ViuTV卻反其道而行，繼《口罩小姐》後，又玩另類選美真人騷《造美人》。

ViuTV的facebook專頁昨日上載16位參加者的相片，大半身和全身相各一張，穿上純白色的瑜伽運動服，部份參加者的身形缺陷，如平胸、粗腰、凸肚腩、粗腿等均無所遁形。參加者的樣貌亦被網民評頭品足，她們完全不介意淡妝上陣，還透露自己曾經「改造」過的地方，編號1的劉芷橋今年30歲，曾經整過雙眼皮、隆鼻和箍牙；編號2的張育玲（Kathy）今年31歲，報稱做Model，亦承認有打肉毒桿菌和透明質酸；編號4的歐陽玉婷被指似「夏蕙BB」，今年28歲，是一位全職媽咪，雖然曾經打雀斑針和去皺針，但對自己全身上下都好唔滿意。不過亦有純天然樣，帶點混血兒樣的8的林珊妮只有23歲，報稱待業，但沒有任何改造過的地方。

今次真人騷明顯是要將參加者由「低谷」出發，再慢慢改造成美人，所以第一炮亦唔介意拿自己最「醜」一面示人。ViuTV的FB專頁留言：「嶄新選美節目《造美人》經過節目組精挑細選之後，終於選出最終16強！佢哋將會於6月7日(星期一晚) 9:30挑戰自己，亦都挑戰你眼球，一齊用自己嘅後天努力，令自己由外靚到內，增強自信，人人都可以展現後天美！一齊期待佢哋蛻變嘅過程，一齊邊睇邊努力！」

以下是16位參加者的個人資料：

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造美人選美真人騷
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