今年2月曾志偉回歸TVB擔任副總經理一職，並大搞綜藝節目之外，還舉辦藝員訓練班等，望吸納新血。可是大台一直有一班默默耕耘的藝人，只是大台沒有留意他們，走寶都唔知。

好像現年32歲的馮奕森，2013年加入無綫藝員訓練班，其後演出過多部劇集，但多是閒角，直至2017年在劇集《愛·回家之開心速遞》中飾演傻強（陳伯強）一角，其戇直搞笑形象，深得觀眾歡迎。可是2019年他有份客串Fox劇集《心冤》，而該劇在ViuTV播映，有指因此觸怒TVB，原本有機會上位的他，當時突然被飛出《愛》劇，引起不少網民討論。

去年10月已離開大台的馮奕森，現在已轉向大陸發展。而他近日在社交網貼出一張他穿上古裝的自拍照，雖然他已離開了大台，但他有份演出的劇集《一笑渡凡間》將播映，而相中的他沒有「傻強」的傻氣，反而他的古裝扮相更帥氣，更直指TVB走寶。而他有份參與的劇集，還有近期播映中的《伙記辦大事》和《逆天奇案》，而未播的尚有《七公主》，可見他演出經驗豐富。

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