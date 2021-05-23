日本偶像組合monoclone前成員望月Meru於去年冬天離世，其家人前日才在Twitter公佈死訊，monoclone隨後亦在官方Twitter發聲明表示震驚。

七人組合monoclone於去年4月組成，望月和其餘兩位成員在兩個月後已先後畢業，組合現時仍有六位成員繼續藝能活動。望月曾經參加過日本出版社「講談社」舉辦的《Miss iD 2019》，並獲得獎項。望月過去曾在綜藝節目自爆豪花600萬日圓（約42萬7,450港元）整容，包括臉頰削骨、臥蠶、抽脂等，她像人形公仔一樣的外表深受fans愛戴。望月的家人前日在新開設的Twitter賬號上留言：「是望月Meru的家人。望月Meru於2020年冬天與世長辭。感謝所有她的好友和支持者。」望月的家人又指因為需要平復心情，所以到昨日才正式公佈死訊，但就未有透露死因。至於monoclone亦在聲明指雖然與望月相處只有很短的時間，但成員和工作人員亦難以接受她的離世。

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