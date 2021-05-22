成立短短五年的ViuTV今年首次舉行音樂頒獎禮，讓眾歌迷高呼清泉。近日網上流傳一張疑似一間保險公司的內部認購資訊，圖片標明為「Chill Club演唱會」，舉行日期為6月5日，地點是旺角麥花臣場館，演出歌手都是在ViuTV頒獎禮上獲年度男、女歌手三甲得主，包括林家謙、MIRROR成員姜濤和陳卓賢（Ian），女歌手就有林二汶、梁嘉茵（Serrini）和李幸倪，保險公司員工要透過抽籤認購，名額150名，每人最多認購三張，票價高達2,000港元，但可能鼓勵新人做出業績，回贈價錢比票價高於一倍。

未賣票已出現炒飛

演唱會消息傳出後，已有不少網民留言轉載有關內部認購的圖片，有歌迷更在拍賣網求飛，甚至不設底價，任持票人士自由出價。《蘋果》昨日向ViuTV查詢，發言人回覆表示︰「容後公佈。」其實，早前有指商台請來林家謙和姜濤於9月27日在亞洲國際博覽館演出「拉闊音樂會」，今次再有消息二人將於下月開騷，明搶頭啖湯。

駱振偉昨日到九龍灣錄影《Chill Club》音樂節目，他表示：「有可能我冇份，唔需要通知我，詳情可能要等大會講。」又笑言沒預他也不會失望：「有當然開心，主持人間中都會唱兩嘴，但叫我唱都唔知唱乜歌。」駱振偉好友陳積榮（Jeff）日前病逝，他透露會幫手辦治喪委員會：「佢走嗰一晚，成班朋友都有陪佢，應該好滿足，佢女友心情OK，計劃為Jeff搞相展。」另外，同場的布志綸則表示：「唔知道會搞演唱會，不過佢哋唔使做歌都可以搞，自己同《Chill Club》都有淵源。」組合C AllStar表示非常期待，更希望可以參與高質素音樂演出。

陳詠謙笑姜濤慢熱

此外，填詞人陳詠謙早前到商台接受主持梁泰來訪問，提到近兩年為姜濤填了五首作品，陳詠謙表示：「好老實，最初唔係好溝通到。姜濤好慢熱，唔似其他歌手會主動搵你傾偈。我哋都好少溝通，係去到《蒙著嘴說愛你》先真正通過一次電話。」他自言溝通過後，對姜濤改觀：「最初我以為佢係一個出嚟chok嘅偶像，係去到《孤獨病》同《蒙著嘴說愛你》兩首歌，同佢多咗傾偈，至對佢刮目相看。呢個年輕人好有想法又識巿場，唔會只顧潮流。」此外，黃凱芹宣佈將於7月16至18日假西九文化區戲曲中心大劇院開騷，門票將於明日起作優先訂購。