務必先旨聲明：《ERROR自肥企画》真的只是一個綜藝節目，其他在播出期間所衍生的意義、討論與現象，都不是ERROR和無制限OT編集団蓄意去做，又或有組織及預謀地掀起的。要令節目受歡迎，尚且可以單方面經營；要令一個節目成為現象，每一晚都立即被討論，就絕不是一件單向的事。

我真心相信，返本歸初就正如主題曲歌詞所講：「公司又要我哋開新節目」——公司拋出一個Task，作為員工的Mike導和同事們，就要去諗方法完成這個Task。歌詞亦講到明節目本質：綜藝。綜藝，就是要令看的人開心，越開心就越掂。

節目主角是ERROR，要令人開心，不難。由首播一開始的《新世紀福音戰士》主題曲二次創作，193扮綾波麗、保錡扮初號機個頭，已經先聲奪人地好笑，配合埋死亡行星擺明玩彈X周，低俗地好笑。有理由相信，打後14集節目就算照住這方向做落去，鍾意睇的依然鍾意睇，不會睇的亦自然不屑去睇，全世界，正正常常平平靜靜地，度過三個禮拜，然後換另一個節目。

年輕人的反叛

歷史發展充滿偶然，各種偶然又會互為影響。《ERROR自肥企画》播出期間，跟MIRROR（圖）那場社會現象級的concert重叠了：在社會持續瀰漫一片放棄年輕人的思想下，這12個為一體的年輕偶像成功冒起，連帶一直被視為MIRROR衍生產品的ERROR，也獲得正視——如果MIRROR代表年輕的美與朝氣，ERROR則呈現了年輕人的反叛不客氣，像193，對隔籬台和那些衝出來的娛樂教母進行直線抽擊，在過去，只會被渲染為不識撈，不識撈，娛圈大忌，但現在，太識撈太烚熟只代表你是依附權威的四張嘢後生仔。

《ERROR自肥企画》也不止於一個令人發笑的開心小綜藝（冇budget嘛，自然做不到人哋的「大」綜藝啦），肥仔、阿Dee、193、保錡，沒有被單純視為四件淺薄搞笑工具，反而被還原為四個獨立的人，四個有過去有理想有過挫敗但堅持意志的人，所以看着一度出現事業危機的保錡，經過修練終於片石成功，是真的會感動，感動在他對這件（對演藝事業毫無幫助）的小事上，如實地付出莫大努力，而努力，由始至終都是件純屬個人的事。

努力的還有Mike導（和無制限OT編集団）。在已成慣例規條的工廠式電視製作，以「作者」身份，為一個功能只在令人發笑的節目注入意志，展示此時此處此模樣下做電視節目的使命，讓堅持留在這地方睇電視的人笑，有意義地笑，笑住去過好儘管艱難的每一天。自肥，其實是自強。

撰文： 月巴氏