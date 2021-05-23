韓國一名在afreecaTV平台直播的男網紅「鐵球」（音譯），不時語出驚人，去年他在直播時批評韓國已故女諧星朴智宣的樣貌，引起網民不滿，事後他就為事件剃頭道歉。不過近日「鐵球」又再次成為新聞人物，他今日開直播聲討妻子，揚言網紅妻子出軌，令他決定離婚。

鬧離婚有前科

事實上今次並不是「鐵球」第一次爆出離婚，他於本月中已揚言要和妻子離婚，當時他說：「不要問為甚麼協議離婚，我們吵了3天，現在幾乎有兩日沒有睡覺，處於非常艱難的狀態，心裏很累很痛。」同時又透露女兒的撫養權歸妻子所有，不過第二日他又反口指不會離婚：「吵架是事實，兩日內大家離開家也是事實，（離婚事實傳開後）其他播主都有上門來勸交了。」對離婚表現得十分反覆。而今日「鐵九」繼續爆妻子醜事，他透露妻子在本月5日（韓國兒童節）外出，並把女兒留在其他地區，他亦曾試過凌晨時份打電話給妻子，但卻是其他男性接聽，質疑老婆有出軌之嫌。

池允浩劃清界線

「鐵球」邊流淚邊說：「再也活不下去了，內心很辛苦，要吃安眠藥才能睡着。」又踢爆妻子變了心，即使他曾向對方下跪也沒用，同時又承認曾對妻子施加暴力。「鐵球」預告如果妻子假裝賢妻良母的話就會揭露一切事實，並公開了短訊內容。而在「鐵球」開直播前一日，其妻子曾在網上透露後悔與「鐵九」結婚：「年紀輕輕就結婚生子，7年來一直患有產後抑鬱症。如果沒有結婚，我會成為空姐，過得很好呢。」至於被爆和「鐵球」妻子發展不倫戀的BJ池允浩就否認其事，並表示：「兩人只是聊了很多有關困難的話題，確實產生了好感，但這是我一個人的想法。不管怎樣，很抱歉，那天確實和她進行了長時間的通話，但絕對不是很深的關係。」

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