張曦雯與陳家樂今日在銅鑼灣一間飲品店出席活動，之前張曦雯為TVB拍攝的短片，竟與《ERROR自肥企画》的宣傳圖似足九成，涉嫌抄襲，張曦雯被網民圍插，她無辜表示不知公司宣傳手法，作為藝人只是做好拍攝工作，其他事情由公司決定。

張曦雯指收到有朋友傳來的報道，自己看後一頭霧水：「朋友戥我慘，但我睇完文章都唔明白，喺自己都IG唔見有人鬧。有個講法係『imitation is the something flattery』（模仿是其一種奉承），可能係一種讚美，公司覺得佢哋做得好想copy吓，但我其實唔係幾清楚發生乜事。」再被追問對於公司抄襲其他台的概念是否不好，她不知如何回答，首向一同做訪問的陳家樂要求幫手解圍，之後又扯開話題：「不如講吓我同男朋友，我哋生活穩定。」

而陳家樂對自己的感情生活保密功夫極高，與連詩雅傳緋聞多時，近日有傳二人感情出現問題，之前女方得獎未見他留言祝褔，他說：「唔回應喇！呢啲嘢太無聊，唔知點答，太多虛構。」他不回應私下二人有否慶祝，強調自己生活愉快、工作穩定。現場有人提到娛樂圈多宗戀情不曝光又不結婚容易分手收場，他即說：「總之好好，好穩定，每次訪問都好似被催婚一樣。」

另外，他的前度余香凝剛誕女，陳家樂稱看到對方社交平台帖文，但並不打算留言：「頭先嚟緊做嘢，唔打擾佢，大家已各自生活，總之恭喜佢，希望佢開心。」

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