張曦雯與陳家樂今日在銅鑼灣一間飲品店出席活動,之前張曦雯為TVB拍攝的短片,竟與《ERROR自肥企画》的宣傳圖似足九成,涉嫌抄襲,張曦雯被網民圍插,她無辜表示不知公司宣傳手法,作為藝人只是做好拍攝工作,其他事情由公司決定。

張曦雯指收到有朋友傳來的報道,自己看後一頭霧水:「朋友戥我慘,但我睇完文章都唔明白,喺自己都IG唔見有人鬧。有個講法係『imitation is the something flattery』(模仿是其一種奉承),可能係一種讚美,公司覺得佢哋做得好想copy吓,但我其實唔係幾清楚發生乜事。」再被追問對於公司抄襲其他台的概念是否不好,她不知如何回答,首向一同做訪問的陳家樂要求幫手解圍,之後又扯開話題:「不如講吓我同男朋友,我哋生活穩定。」

而陳家樂對自己的感情生活保密功夫極高,與連詩雅傳緋聞多時,近日有傳二人感情出現問題,之前女方得獎未見他留言祝褔,他說:「唔回應喇!呢啲嘢太無聊,唔知點答,太多虛構。」他不回應私下二人有否慶祝,強調自己生活愉快、工作穩定。現場有人提到娛樂圈多宗戀情不曝光又不結婚容易分手收場,他即說:「總之好好,好穩定,每次訪問都好似被催婚一樣。」

另外,他的前度余香凝剛誕女,陳家樂稱看到對方社交平台帖文,但並不打算留言:「頭先嚟緊做嘢,唔打擾佢,大家已各自生活,總之恭喜佢,希望佢開心。」

