韓國SBS話題劇《Penthouse》第三季將於下周五強勢回歸，不少fans及網民雖然不滿劇組宣傳太少，不過昨日女主角李智雅已率先劇透造型照。而廣大的網民亦瘋狂公開在街上捕獲《Penthouse 3》開工的情況，昨日更流出上季被炸死的朴恩碩開工照，即時令一眾劇迷大感興奮，再度跪拜金順玉編劇，留言稱金順玉為「醫學奇蹟金順玉」。

曾轟編劇「垃圾」

朴恩碩於上季結尾在李智雅面前被炸死，一眾網民原本都認為他難以「翻生」，更不滿編劇拆散一對「CP」李智雅和朴恩碩，留言狂轟編劇「垃圾」。不過昨日多張朴恩碩在街頭開工的照片流出，只見他穿上西裝型爆現身街頭，微露笑容在街頭行走。網民看到朴恩碩「翻生」回歸都大感興奮，紛紛留言：「會否是雙胞胎或複製人？」、「劇集裏充滿了奇蹟」、「在順玉的世界沒有死亡」、「骨灰重組技術」、「沒死我就繼續看」等，反應十分熱烈。有網民更搞笑製圖，指劇組徵求朴恩碩的替身角色。

Eugene申恩慶開工

除了朴恩碩開工被捕獲外，元祖女團S.E.S成員Eugene、嚴基俊、申恩慶、奉太奎及尹周熙等人都有開工，當中着了囚衣的嚴基俊就披上醫生袍於醫院門外拍攝，未知是否在獄中扮受傷打算在送院期間逃獄。

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