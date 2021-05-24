現年73歲的台灣金馬影后甄珍，目前在港定居，據她的友人透露，今年3月她因腦部出血，緊急入院接受開顱手術，休養了接近兩個月，漸漸康復。據台灣《蘋果新聞網》報道，甄珍接受電話訪問，坦承曾入院動手術，且手術成功，她透過記者向影迷報平安︰「現在好了，已經可以外出吃飯。」

甄珍近年受血壓問題困擾，時高時低，經診斷後原來是恐慌症。據了解，她於2月初在香港家中正看手機時，突然感暈眩，不慎摔倒在梳化上，而她的臉部因撞到椅上的木質位置，導致臉部撞到瘀青。初時她以為只是外傷而已，及後她的心臟科醫生察覺有問題，叫她去照磁力共振，才發現腦部有積水及流血狀況，馬上轉介她去看腦神經外科。經腦神經外科醫生檢查後，認為她的狀況嚴重，當日即入院進行手術。

據了解，她的手術從頭部前額開到後腦勺，傷口範圍很大，幸好她的手術成功，有驚無險。她入院10天便可出院，當時因疫情嚴峻，因此她不希望大家擔心，只讓兒子章立衡（前名︰劉子千）在旁照顧，連她的妹妹銀霞及弟弟都不知道，直至她出院後，身體逐漸好轉，才告知妹妹等親友。她接受台灣《蘋果新聞網》電話訪問時，聲音洪亮說︰「不希望疫情還要讓大家為我擔心，現在已經沒問題了，台灣疫情比較嚴重，請在台灣的朋友們多多的小心，外出一定要戴口罩，盡量少外出，大家保重。」

其實甄珍前年因頭部脹痛及暈眩，加上手腳發麻，曾漏夜入院睇急症，幸好當時經檢查後，排除中風可能性，而當時為穩陣起見，留院觀察。

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