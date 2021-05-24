政府不停「谷針」叫市民打疫苗，連港大感染及傳染病中心總監何栢良和醫學會會長蔡堅，都先後建議政府用明星效應，搵姜濤和MIRROR呼籲市民接種疫苗。而TVB藝員袁偉豪昨晚在社交網出post指自己已完成兩針，呼籲大家接種疫苗，不過卻被網民揶揄：「又博上位」、「為上大陸發展鋪路嗎?」

袁偉豪晒手臂針位和復必泰（BioNTech）針紙相，留言：「已經完成兩針了，為了自己，家人和大家的健康，大家快啲去接觸（種）疫苗，為了未來，這一步大家要攜手向前#接種疫苗#好好建立我們的生活#大家加油#清零」，引起網民議論紛紛，有不少負評留言，袁偉豪都逐一反駁，雙方唇槍舌劍，有網民譏他博上位，袁回覆：「你打咗未呀？快啲去打啦」，有網民認為他「又幫政府宣傳」，袁則解釋：「打針是為了減低個人感染的風險」。

有質疑他打針為上大陸發展鋪路，網民都認同指「肯定係」，袁留言反問對方：「咁肯定」，沒正面回應這問題，亦有網民留言：「大陸唔認復必泰喎。點解唔打科興，有出入境通行證喎！」袁覆：「其實先不要看那裏認證不認證，選擇合適自己的才是首要，況且現在是政府推行給市民的福利，是好應該享用的，好像其他國家例子，例如印度情況就未必有我們這麼幸福了，所以要好好把握機會。」雖然被不少網民抨擊，但亦有網民留言支持：「豪仔，加油！健康平安。」、「多喝水」、「注意體溫」。

其實袁偉豪都好惹火，不時跟網民爆罵戰，身為「底褲大王」3億駙馬的他，早前被嘲「走樣」膠面，更不滿別人提起女家付4千萬首期作為新婚禮物，袁偉豪表明「層樓我唔使供咩」，又嬲爆叫網民「繼續話我食軟飯、一味靠黐，做戲好屎。」

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