當TVB仲係離地分享N年前老生常談嘅星爸星媽湊仔經，ViuTV又有新搞作，貼地咁講打工仔「中年危機」隨時要面對轉行，又或者全職媽媽重投職場等現況。《中女唔易做》今晚播出，承接着《中佬唔易做》話題，今次搵咗小儀、趙學而、楊思琦、康子妮、朱薰及杜如風，6位四十歲以上嘅女藝人，透過佢哋重投新行業，面對嘅各種困難，從中寄寓大家即使喺人生低潮，仍要自強渡過難關。

小儀與趙學而喺節目首兩集打頭陣，開始打工體驗，小儀做咗廿年DJ，坦言曾想過轉行，但內心總覺得好吃力，佢渴望可以體驗鄉郊生活，所以製作組提出叫佢嘗試做農夫，小儀去咗有機農場打工，跟有50年耕作經驗嘅卿姐學耕種，由於小儀習慣開咪、主持節目，一向多嘢講嘢，結果經常被卿姐叫佢「唔好講咁多嘢」，令小儀有所反思，做人原來都需要停下來，感受當下。

另一邊廂，趙學而入行30年從未見過工，對此佢感到非常疑惑「見工係咩嘢嚟」。趙學而於首集獲安排去電器舖應徵售貨員，面試人員指趙學而於求職表格填漏咗好多資料，問佢有冇帶相關資料及學歷證明，趙學而則反問面試人員有否上網查閱佢嘅個人履歷，對答頗為搞笑，結果趙學而首日被安排喺美容部返工，卻笑言自己係「電器殺手」。

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