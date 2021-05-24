MIRROR成員江𤒹生（AK）今日去薄扶林為跑步活動拍攝宣傳片，AK指讀書時曾參與陸運會3000米賽跑，結果因經驗不足而慘敗，AK說：「當時唔識跑，自己用咗短跑方式，頭2個圈跑得好快，第3個圈已經要開始行，7個半圈先完成。」

姜濤日前在社交網貼黑底白字圖，寫上「I’m tired of everything （我厭倦了一切）」，令姜糖非常擔心。AK表示眾兄弟有傳短訊慰問姜濤，AK希望大家畀啲空間：「等佢慢慢消化，大家都理解咁細個小朋友要面對難關係唔易。知道佢身邊發生好多事，大家都明白，佢知道就得，唔需要特別回覆。」

AK指自己做完演唱會後，即放肆大吃大喝，不停食火鍋：「演唱會後腹肌仲喺度，自己都想keep，下年年頭要拍劇，放肆夠要操fit。」AK又指現時各有各忙，很難約齊12人去健身，他又爆姜濤、Jeremy最不肯運動，講到Ian表示遺憾在演唱會未能騷肌，AK說：「原先Ian都有份騷，佢拍《男排女將》時已經操fit，但最後改rundown冇咗佢，其實佢好愛露，只係扮嘢話守身如玉，希望下次一齊除衫。」

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