有錢人的子女，總被套上「富二代」、「二世祖」的稱呼，背負住家族達10億身家的旨呈，難得打開心扉。他從「享樂團」成員，到參加《造星III》，繼而再被揭美容公司太子爺身份，從不介意由低做起，從不介意被標籤為二世祖，但在單親家庭中長大，總令他人生有點遺憾。旨呈曾是叛逆少年，與同母異父的4位兄妹相處，又要擔起上市公司繼承者，對旨呈的36年人生，可謂夠晒和味。

反叛期流連機舖

早前旨呈在九龍灣美容公司辦公室接受《蘋果》訪問，見他返到公司會親自招待熟客，又跟公司同事傾談工作。美容院的運作對他來說沒有難度，因他由做facial學起，至啪骨都識。回想當日在公司由低做起，原來他曾有段反叛歲月：「我13、14歲左右，我父母分開，嗰時好反叛，成日三五成群，覺得朋友先陪到我，因為返到屋企冇人，阿娘掛住做生意，父親又消失咗，屋企成日得我一個。」

曾裕與第二任丈夫鄺炳申於2000年離婚，對於父母分開，旨呈曾怪責過父母：「以前有，但而家冇。」當年他仍是中學生，有感沒有人理，便經常流連遊戲機中心，「嗰時成日去機舖，第二朝5、6點返屋企都冇人知。」他指媽媽不想他學壞，勒令他停學，跟媽媽返公司做boy，「我太曳，加上有嚴重哮喘，停咗一年學，嗰段時間喺公司乜都學，都係幾充實。」

同母異父兄妹

父母離婚，驟然變單親家庭，然而他的兄長和3位妹妹，跟他都是同母異父，他形容自己的家庭較複雜，「大家都知我娘親有唔同嘅丈夫，我有一位哥哥，佢有自閉症同輕度弱智，而3位妹妹都好細，所以娘親對我要求好高，因為我係繼承者，要繼承家族生意。」聽他說最細妹妹跟他相差年齡接近30年，換句話說妹妹當是女兒也可以，「佢哋太細，不過我個樣都呃得吓人，代溝？又唔會。而家娘親同3個妹移民去咗新加坡，疫情我哋都有年幾冇見。」談到哥哥，因為跟他一齊成長，兄弟關係相對較深厚，「哥哥得天獨厚，因為佢天生有自閉症，反而係最開心，佢唔需要諗太多嘢。我安排佢去庇護工場，每個月基本嘅伙食等等，同哥哥最冇計，而家留喺香港只係我同阿哥。」

談起父親，回想父母要離婚，他坦言有點難受，「爸爸好似係娛樂管家，佢負責安排我嘅活動，如童軍、潛水、行山，都係由佢訓練我。後來父母分開，媽媽又兼顧自己嘅事業同愛情，喺咁樣環境長大係孤獨，好似籠中鳥嘅感覺。我唔想俾孤單主宰，之後做音樂、慈善、義工，想活出自己。」

一看便知整容

最近旨呈為電影《我的印度男友》唱電影主題曲《印度咖喱因乜呢》，嘗試以印度腔的廣東話來唱歌，效果也不錯。至於旨呈的感情生活，仍是單身的他直言仍在等待中，「冇得強求，相處同磨合係好重要，等緊呢個目標出現。」身為太子爺，又經營美容院生意，難免有女仔投懷送抱，「就係冇，個個都以為我有。其實我係個重友輕色，唔煙唔酒冇夜生活。我成日對住成千個女仔（指公司），太多是非啦！我有句格言，核突啲講『唔好喺度食喺度屙』，標籤我『二世祖』冇所謂，但唔好標籤我嚟搵食，唔想俾人話『條友嚟溝女』，阿娘叫我唔好亂識女仔。」

作為美容界太子爺，可接受女朋友或將來另一半整過容呢？他感到如大難題，「死啦！自己做呢行，邊個整過、打過針，一望就睇得出，我自己都割雙眼皮，又冇話卻步，反而內心緊要過樣貌。」問他如遇到貪錢的女孩？他笑謂︰「唔好搵呢啲女仔，貪錢我都驚㗎，因為我冇錢，冇錢睇你點貪。」說罷便哈哈大笑。他指因娘親是個女強人，而他喜歡一些有性格及事業心的女仔，才可互相成長和進步。

至於「二世祖」稱呼，他沒有介懷。媽媽曾想為兒子鋪路，加入一些富二代的組織，他坦言︰「阿娘有問我去唔去啲『二世祖』會，其實我去過獅子會，做咗7年服務長者。過程中，不停灌輸要請食飯、捐幾多錢、籌幾多，呢個唔係我囉！」

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