美國樂壇盛事Billboard音樂頒獎禮（Billboard Music Awards）於美國時間昨日舉行，加拿大男歌手The Weeknd連奪10個獎項成大贏家，當中包括最佳歌手大獎。

今年Billboard音樂頒獎禮由男歌手Nick Jonas負責主持，DJ Khaled、H.E.R.和Migos的戶外演出揭開序幕。The Weeknd共獲10個獎項，包括最佳歌手、最佳男歌手、最佳R&B大碟、最佳R&B男歌手和Hot 100歌手等，他在停車場內獻唱歌曲《Save Your Tears》。The Weeknd的同鄉Drake亦獲頒發「Artist of the Decade award」，他創下史上獲得最多Billboard音樂頒獎禮獎項的紀錄，其家人和兒子Adonis亦一同上台支持，Drake同時獲得最佳串流歌手獎。韓國男團防彈少年團（BTS）就獲得三獎，包括最佳組合、最佳銷量歌曲和最佳社交歌手。身在韓國首爾的BTS首次演出新歌《Butter!》，他們透過視像表示：「多謝頒發最佳銷量歌曲獎，這是很出色和很大的獎項。真的很榮幸成為這個重要獎項的得主，我們希望透過《Dynamite》與所有人分享能量，我想我們做到了。」此外，樂壇天后Taylor Swift獲得最佳女歌手和Top Billboard 200歌手，而Lady Gaga就得最佳跳舞歌手，獲最佳搖滾歌手的Machine Gun Kelly在領獎前與女友美瑾霍士（Megan Fox）當眾激咀博出位。

Billboard音樂頒獎禮部份得獎名單：

最佳歌手：The Weeknd

最佳新人：Pop Smoke

最佳男歌手：The Weeknd

最佳女歌手：Taylor Swift

最佳組合：BTS

Top Billboard 200歌手：Taylor Swift

Hot 100歌手：The Weeknd

最佳串流歌手：Drake

最佳銷量歌曲：BTS《Dynamite》

最佳社交歌手：BTS

最佳R&B歌手：The Weeknd

最佳R&B男歌手：The Weeknd

最佳R&B女歌手：Doja Cat

最佳跳舞歌手：Lady Gaga

最佳饒舌歌手：Pop Smoke

最佳饒舌男歌手：Pop Smoke

最佳饒舌女歌手：Megan Thee Stallion

最佳搖滾歌手：Machine Gun Kelly

Artist of the Decade award：Drake

Icon Award：Pink

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