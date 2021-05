美國樂壇盛事Billboard音樂頒獎禮(Billboard Music Awards)於美國時間昨日舉行,加拿大男歌手The Weeknd連奪10個獎項成大贏家,當中包括最佳歌手大獎。

今年Billboard音樂頒獎禮由男歌手Nick Jonas負責主持,DJ Khaled、H.E.R.和Migos的戶外演出揭開序幕。The Weeknd共獲10個獎項,包括最佳歌手、最佳男歌手、最佳R&B大碟、最佳R&B男歌手和Hot 100歌手等,他在停車場內獻唱歌曲《Save Your Tears》。The Weeknd的同鄉Drake亦獲頒發「Artist of the Decade award」,他創下史上獲得最多Billboard音樂頒獎禮獎項的紀錄,其家人和兒子Adonis亦一同上台支持,Drake同時獲得最佳串流歌手獎。韓國男團防彈少年團(BTS)就獲得三獎,包括最佳組合、最佳銷量歌曲和最佳社交歌手。身在韓國首爾的BTS首次演出新歌《Butter!》,他們透過視像表示:「多謝頒發最佳銷量歌曲獎,這是很出色和很大的獎項。真的很榮幸成為這個重要獎項的得主,我們希望透過《Dynamite》與所有人分享能量,我想我們做到了。」此外,樂壇天后Taylor Swift獲得最佳女歌手和Top Billboard 200歌手,而Lady Gaga就得最佳跳舞歌手,獲最佳搖滾歌手的Machine Gun Kelly在領獎前與女友美瑾霍士(Megan Fox)當眾激咀博出位。

Billboard音樂頒獎禮部份得獎名單:

最佳歌手:The Weeknd

最佳新人:Pop Smoke

最佳男歌手:The Weeknd

最佳女歌手:Taylor Swift

最佳組合:BTS

Top Billboard 200歌手:Taylor Swift

Hot 100歌手:The Weeknd

最佳串流歌手:Drake

最佳銷量歌曲:BTS《Dynamite》

最佳社交歌手:BTS

最佳R&B歌手:The Weeknd

最佳R&B男歌手:The Weeknd

最佳R&B女歌手:Doja Cat

最佳跳舞歌手:Lady Gaga

最佳饒舌歌手:Pop Smoke

最佳饒舌男歌手:Pop Smoke

最佳饒舌女歌手:Megan Thee Stallion

最佳搖滾歌手:Machine Gun Kelly

Artist of the Decade award:Drake

Icon Award:Pink

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)