ViuTV真人騷《ERROR自肥企画》雖已播完，但觀眾仍然回味無窮，反而TVB《開心大綜藝》就負評如潮，加上MIRROR和ERROR的爆紅，人氣力壓TVB一眾小生花旦，明顯一台獨大的日子已成過去！港台《視點31》在官網出LIVE預告，明天邀請資深傳媒人盧覓雪和藝人朱庭萱出席直播討論，題目為「娛樂為甚麼？」就兩大電視台近來鬥綜藝、鬥娛樂作出辯論。

緊貼時代脈博的盧覓雪，曾在商台節目《在晴朗的一天出發》指鏡粉後援會好勁，現今香港好少見，又出post撐193新歌，相反因撐警言論稍有人識的46歲「玻璃朱」朱庭萱，就批評MIRROR「行落旺角大把」，更多次留言維護TVB的老友。

港台宣傳預告一出，引發網民熱烈討論，有不滿港台將玻璃朱冠上「藝人」身份，又取笑宣傳相上的玻璃朱「P到外星人咁，唔P唔見得人咩」，網民群情洶湧為雪雪打氣：「請盧覓雪幫我哋狠狠鞭呢條九唔搭八嘅朱X」、「點解盧覓雪咁出名要同條唔知咩女辯論嘅」、「翠蓮要fight低隻美圖獸獸」、「雪雪姐半場勝（10mins內）賠率有冇1.5倍呀」、「雪雪唔講得粗口，威力得返40%，不過應該夠晒做，唔該同我寸爆佢」。

對於網民力撐盧覓雪可以K.O.玻璃朱，盧覓雪在電話回覆《蘋果》：「大佬，我而家又唔係去打擂台，又唔係去女子泥漿摔角，使唔使要K.O.佢唧，我覺得呢類節目都係理性討論，將自己睇法講出嚟，《城市論壇》你認為邊個K.O.邊個呀 ?有時唔係咁諗；如果玩鬥P圖我輸咗，因為我唔識P圖，哈哈！但如果大家將理性睇法攞出嚟討論，我覺得有得交流吓，但我唔會用鬧爆，而家唔係潑婦罵街，我平時鬧人好渣，我唔識鬧交，只係識理性討論。而家要落街跑三個圈，為了你哋認為嘅『擂台大戰』，明日上去之前打場拳，操fit自己，哈哈！」

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