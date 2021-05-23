正當無綫《香港小姐》仍標榜「美貌與智慧並重」，ViuTV卻玩另類選美《造美人》，把16位有粗腰凸腩、巨躉等缺點醜女改造成美女，有參加者坦言曾整容，亦有不少巖巉素人上陣，難怪主持強尼質疑佳麗有被改造的潛力：「係咪真係可以？」

月前剛舉辦完另類選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》的ViuTV，前日於fb專頁首度公開另一個真人騷節目《造美人》16位參加者的相片，包括大半身和全身相各一張，各人均淡妝上陣，又穿上純白色的瑜伽運動服，令身形缺陷，如平胸、粗腰、凸肚腩、粗腿及巨躉等均無所遁形。

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自暴其短 用三個月升呢

網民趁機評頭品足，《蘋果》根據網民意見將佳麗粗略分為三組，當中有身形或樣貌較嚇人的「急需救援組」，包括被稱「道友」的6號胡靄琪、多墨及擺出騎呢甫的11號周卓盈，明顯平胸的5號冼潁琹等。另一組是外貌甚似大家熟悉的「A貨明星組」，包括被指似徐若瑄的1號劉芷橋，有留言指「第一眼以為KLau扮女人」的4號歐陽玉婷，另外細眼9號林詩敏被指似孔慶翔，16號曾祖妮更被封為「阿Dee姨」。最後是一批本身外觀不過不失、但仍想追求完美的「畫蛇添足組」，其中12號羅卿娗更成網民心中大熱，直指：「呢個冠軍！唔使選！完！」10號黎韋彤及13號嚴楚翹都被人讚型格十足，8號林珊妮則被指帶有混血兒感覺。眾佳麗於專頁中亦坦白透露曾「改造」的地方，如1號劉芷橋指曾經整過雙眼皮、隆鼻和箍牙，2號張育玲亦承認有打肉毒桿菌和透明質酸，4號歐陽玉婷是一位曾打雀斑針和去皺針的全職媽咪。

今次真人騷明顯是要將參加者由低谷出發，再慢慢改造成美人，所以她們均不介意讓自己最醜的一面先行示人。參加者沒年齡及學歷等限制，她們會經歷為期三個月關於飲食調校、身體塑形訓練的課程，部份佳麗更可自選在訓練期間參與醫學美容等相關療程，而期間有大大小小不同的活動、集宿和考驗，最終成為冠軍的參賽者，會得到總值20多萬的獎金和獎品。節目由強尼、沈殷怡和練美娟當主持，並邀請熊黛林和葉翠翠擔任節目評審，將於下月7日星期一晚9:30首播。

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評判葉翠翠：女仔好大轉變

對於主持新節目，強尼昨日接受《蘋果》電話訪問說：「有睇過佢哋嚟面試啲片，佢哋冇乜概念我哋會點做，可能會以為都係整形嗰啲，只知會變靚，其實我哋有專業團隊，化妝、整頭、健身、醫學美容，好多範疇都有參與。」被問到對16位參加者邊個最有信心，強尼說：「今次同一般選美唔同，有信心先嚟選，今次調番轉，係一班對自己好無信心，好唔滿意嘅人嚟參加。」講到對節目的信心，強尼表示：「我記得第一round喺廠做，十幾個女仔出嚟，有一刻『嘩，係咪真係可以？』時間有三至四個月，可以令人有眼前一亮嘅感覺。」有份做評審的葉翠翠昨日接受《蘋果》電話訪問，談到評審準則時說︰「見到啲女仔係有好大轉變，由第一次見佢哋到中間，去到最後都見到佢哋好努力去做運動，為自己去轉變。」