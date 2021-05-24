林欣彤（Mag）昨晚接近凌晨時份在IG Story貼出一張手腳包紥，坐在輪椅上的相片，頓時令不少人擔心究竟是發生何事。事隔17小時，Mag在IG貼出多張傷口相片兼報平安，並註明「如果怕血怕傷口唔好睇之後啲相，雖然唔算好大嘅傷口。」

她指昨晚放狗時，因愛犬飛飛突然失控發狂地跑，由於衝力太大令她仆落兩三級樓梯，結果膝頭哥與下巴落地，她寫上：「我暈咗趴咗喺地下幾分鐘完全郁唔到，聲都出唔到，當刻明白到打拳被人knock out嘅感覺，我被個地下knock out咗。結果震親個牙骹、傷咗韌帶、同埋有啲皮外傷、仲有膝頭哥腫腫瘀瘀咁、骨應該就冇事。」

在醫院接受治療後，Mag報告最新情況是「暫時唱唔到歌、咬唔到嘢，又唔係好行到路，就當個天安排我放假啦。」她自言都預計有放狗跌親的一日，但沒想過會跌成這樣，康復之後決定要練大隻變強壯。她亦多謝每位問候她、伸出援手的每一位，她寫上：「係痛嘅，係煩嘅。但係往往呢啲moment就係愛湧出嚟嘅時候了⋯⋯多謝各位嘅愛，love you all。」她亦感謝家人，深夜陪她到醫院的細佬及爹哋，還有煮粥給她吃的媽咪。文尾再寫隻狗完全不知發生甚麼事而毫無悔意，好傷心仲好傷身，養狗不容易，決定要嬲牠幾日。圈中好友鄭欣宜、關心妍、洪卓立及蘇皓兒等相繼留言慰問祝她早日康復。

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