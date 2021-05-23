現年90歲的甘草演員許碧姬，是無綫御用「執紙皮婆婆」外，還演過ViuTV劇集《婚外情》，又拍過《桃姐》及《12金鴨》等賣座電影。原來許婆婆在60歲，臨近退休之齡才入行，多年來當臨時演員的原動力，是來自已離世的大女，許婆婆日前接受節目訪問，細訴當中因由外，其幼女Grace更現身獻花，大讚媽媽200分，思想開明，一生都為子女着想。

1966年結婚的許婆婆，自18歲便投身社會工作，就算婚後育有四名子女，依然一邊兼顧配音工作，一邊照顧家庭，生活忙碌但開心又充實。許婆婆一直做到60歲，才加入無綫，當時她心想子女已長大成人，怕退休後生活變得沉悶，所以便應徵當演員，另一個原因是大女喜歡看劇，也追捧電視明星。可惜好景不常，許婆婆在無綫工作五年後，大女便因中風，導致四肢癱瘓。

每日搭長途巴照顧

許婆婆在訪談中憶述：「佢（大女）36歲嗰年得到大病，醫生話佢腦中風，醫院床位緊絀，所以叫我一定要搵地方畀佢療養。我同醫生講我等政府嘅，醫生問我『你點照顧佢，你幾歲？』我話『65，我一邊照顧佢，一邊等啦！』」

結果等了六年，大女才等到元朗區的療養院，當時許婆婆家住沙田，每日長途跋涉坐巴士去探女，閒暇時候就拍戲：「成個鐘去，成個鐘返，去到夜晚至走。要拍戲得半個鐘都去，盡量去，佢習慣見我，一陣都好，拍戲有好多嘢同佢講，影相畀佢睇吓。」

明星合照滿足囡囡

如此勞碌艱辛都要繼續拍戲，都是為投女兒所好，許婆婆說：「我大女不嬲都鍾意睇電視，又好鍾意明星，我諗我去做吓戲，咁樣返嚟就可以有好多明星合照，畀佢高興吓。雖然佢離開咗我好多年，我成日拎啲相出嚟睇，心諗佢病咗咁耐，我都希望佢早日得到安息。」當時許婆婆能夠兼顧工作及照顧卧床女兒，全因有位經常做義工的鄰居：「拍戲由鄰居照顧，鄰居嚟我屋企，因為佢瞓喺床，問咗人肯至應承拍。」