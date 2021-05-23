人生想怎樣行，自己有權選擇，但父母永遠都冇得揀。

今年36歲的旨呈（鄺旨呈），2010年與志同道合的朋友組成享樂團，至今作品不算多。去年11月他參加《全民造星III》於40強止步，可是他的家底，從此曝光。旨呈的媽媽是上市公司現代健康科技（前稱現代美容）創辦人兼主席曾裕，其身家超過10億。被揭底細的旨呈並不介意，反而豁出去，「發明星夢？係俾人笑，但笑得幾耐呀！不如做好自己。」媽媽為阻兒子做音樂，曾開出月薪20萬利誘他返公司工作，但為追夢的旨呈坦言︰「我情願揀8千蚊月薪。」

太子爺身份曝光

去年11月旨呈參加《造星III》，沒料到其太子爺身份被翻出，「初時係抗拒，但始終要面對，我唔係出嚟要威，要人奉承我。好多人對我屋企背景，都歸類係我發明星夢，阿媽攞錢幫你咪得？只係娘親冇掟過錢，如果佢攞幾百萬畀我搞紅館騷、買紅隧廣告位，正呀！但我冇咁諗過。」有網民指他因生於富裕家庭，才可追夢，他坦言︰「講得啱呀，唔係我就要去搵食，我知夢想好難擁有，難得有機會去追，追唔追到，起碼自己無悔。」

他認為每個人都應該有夢想，無論有錢定冇錢都要有夢想，而參加《造星》他只想證明自己。事實上他參加《造星》後，便接了節目《學神出沒注意》和戚其義新劇《逐流時代》，他說︰「際遇就係咁，一條路冇咗就會有另一條路出現，所以我更要比人哋200%努力。阿娘由一張美容床起家，我希望自己由一支咪起家。」

月薪得8千

媽媽是女強人，而旨呈想追夢，當然不被媽媽支持和認同，「娘親係好反對，佢講得好啱，問我『你有冇劉德華咁叻？有冇我搵咁多錢？你一個騷收幾多錢？你做義工呀？有酬勞幾時畀家用？』佢成日都『錐』我，我就要更加努力。（鞭策你？）鞭咗我好多年，冇佢冇我。」提及他的媽媽有否說過一些令他傷心的說話，他坦言︰「有次佢話，如果唔玩享樂團，佢每月畀20萬我，唔係就只有8千蚊，最終我揀咗8千蚊。佢唔係想令我難堪，係想我面對現實。」

他曾試過銀包沒錢，聽起來會被質疑，他說着︰「疫情下美容界停業，娘親冇辦法要員工停薪，天子與庶民同罪，停業咁多個月，我就捱足咁多個月，之前儲落十幾萬都慢慢搣。聽落冇人信呢？屋企有錢唔一定生活有錢。」

在旨呈口中不時提起「娘親」，談到母子關係，他坦言不錯︰「佢好錫我，管教非常嚴，外界以為我有好豐富嘅物質，偏偏佢畀我嘅人工、生活費，同普通人冇分別，可能佢唔想個仔有毛有翼。」問他媽媽控制慾是否很強？他認同的說︰「強㗎！佢對我好嚴。」母子間總有一些分歧，譬如他想追音樂夢，「追夢，對住娘親就唔可以咁講，鬧硬，佢問我點解參加《造星》？我話已經拍完，佢嬲到反晒白眼。」他指音樂可以找到自己，亦可以自己話事，「呢個係我最開心嘅興趣，會堅持做落去。」

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