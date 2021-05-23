余香凝（Jennifer）去年11月閃嫁圈外男友陸政渡（Tim），聖誕節期間宣佈懷孕。日前她順利剖腹誕下重6.5磅的女兒Clare，昨日在Ig分享B女出世的喜訊，貼出一張B女的手仔相，寫道：「別人說小孩子不能讚，會讚壞，但容許我在這裏讚一讚！要讚讚寶寶最後體重6.5磅，沒有浪費媽媽狂食長胎食物而胖了好多的心血，再讚讚寶寶非常配合，兩母女合作無間在大家的努力下，剖腹產第三天就上奶了。可以餵母乳餵到飽。也要讚讚爸爸一直在身邊陪着媽媽，服侍媽媽，雙眼袋都出來了。寶寶，以後只要你健康開心媽媽就滿足了，這世界沒有東西比妳更重要，愛你。」

同爸爸餅印

Jennifer昨日接受傳媒訪問，分享初為人母的喜悅，她大讚Clare長得好看：「BB似足爸爸，一個餅印，好靚！同埋佢已經有眼眉毛，我擔心B女似我少眉毛，結果似爸爸好多眼眉毛，眼睛好大，同埋佢都好乖好可愛。」她坦言一直很擔心囡囡的體重，兩個星期前作最後一次產檢時，BB僅有5磅半，幸而出世時有增磅：「真係好開心，一直以嚟食咁多長胎嘢，真係冇白費到。」

由人妻變成人母，Jennifer笑言對「心肝寶貝」這四個字有了更深的體會，已做足心理準備會憂心一世，她說：「佢每次喊我都好擔心，有次佢喊我都跟住喊，你會覺得係咪有乜唔舒服呢？我已經feel到成世都要擔心嗰種感覺，開始明白媽媽以前點解咁長氣。」至於產後情況？她直言在醫院幾日都睡眠不足：「瞓得好少，幾乎每三個鐘起一次身，同囡囡一齊嘗試母乳，好快已經成功咗。佢好乖，冇成日喊，都係肚餓先喊。好多老人家話唔好讚，會讚壞，但我覺得都要嘉許一下佢。」

陳家樂祝福

同樣是新手媽媽的莊韻澄、倪晨曦、大肚的湯怡，以及鄧麗欣、謝安琪等，都留言恭喜Jennifer生女，而Jennifer前男友陳家樂昨日出席活動時，也大方送上祝福。