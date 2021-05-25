韓國36歲男星李帝勳近期迎來事業高峯，主演的SBS新劇《模範的士》（前譯：模範計程車）及Netflix劇集《Move to Heaven：我是遺物整理師》都大受劇迷熱捧，而他早前忙完《模範的士》的拍攝工作後，就受訪大談《Move to Heaven》一劇。

相差19歲

李帝勳於劇中飾演17歲男星陳俊翔的叔叔，兩人實際年齡相差19歲，李帝勳坦言一度擔心會有代溝，或難以變得親近：「反而是俊翔率先拉近關係，變得更似哥哥及弟弟，完全沒有年齡差距的問題。劇中尚久及可魯吵吵鬧鬧的樣子，更突出我和俊翔間的默契，他的演技很好，合作後收獲了一個很好的後輩、一個人生伴侶。」

提到劇中騷肌的場面，李帝勳表示：「平時都有持續做運動，但為了表現拳擊手一面，所以開拍的4個月前起硬着頭皮做運動，甚至試過一周做足6日，務求達到最完美的一面。」不只在身形上，他為了表現出角色粗獷、邋遢一面，就連髮型、服飾都有花心思研究，十分投入。

想拍第二季

《Move to Heaven》透過遺物整理師一角，帶出人生、死亡的溫情故事，李帝勳表示：「通過這部作品，認真思考生命和死亡，領悟到要及時說出心裏話，以免將來會後悔。」日前金成浩導演受訪時曾提及第二季，李帝勳都表示期待，並直言想繼續演出，又希望第二季的尚久能展現更成熟一面。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）