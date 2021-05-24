MCU第四階段如箭在弦，由奧斯卡金像導演趙婷執導的全新超級英雄電影《永恆族》（Eternals）備受注目，有巨星安琪蓮娜祖莉（Angelina Jolie）助陣，帶領《權力遊戲》（Game of Thrones）男星理察麥登（Richard Madden）、傑夏寧頓（Kit Harington）、墨西哥女星莎瑪希恩（Salma Hayek）、韓片《屍殺列車》男星馬東石，還有參演《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）及《Marvel隊長》（Captain Marvel）的華裔女星陳靜（Gemma Chan），電影首條預告片及海報今日正式公開，不過該片或受到「辱華導演」影響而無法如期在中國上映，當預告曝光之後，內地主流傳媒竟避免提起趙婷，又一次擔心《永恆族》隨時被大陸封殺。

《永恆族》再度改期於11月上映，故事設定在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）之後，講述神秘而強大的遠古種族「永恆族」，在地球上秘密生活了七千年，因一次意外的悲劇，令他們被迫曝光出動，並團結對抗人類最古老敵人「異變族」。

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