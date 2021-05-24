韓國SBS人氣綜藝節目《Running Man》（RM）今年開播第11個年頭，上月35歲元祖成員李光洙宣佈因去年事故受傷，將於今日進行最後一集錄製，之後將退出節目，最後一集預計下月播出。

為兒子帶來驚喜

今日是光洙最後一集錄影，一眾fans都大感不捨，而光洙的母親亦為兒子帶來驚喜，特別到某氣球公司訂製打氣物品。當中氣球公司在社交網公開光洙母親訂製的氣球，上面寫着：「辛苦了，兒子！感謝11年間與#Running Man一起合作的李光洙。為李光洙的未來加油。」

氣球公司亦公開與光洙母親的電話對話內容，光洙母親說：「我想為做個氣球。」當問到兒子年紀多大時，光洙母親的就表示37歲（韓國虛齡），店員表現有點驚慌問道：「有甚麼值得慶祝的事情要準備嗎？」李光洙母親說：「因爲辭職了，這個可以說嗎？我是《Running Man》李光洙媽媽，因為光洙要退出節目了。」

爆光洙會漏尿

另外，於昨日播出的一集《RM》中，有fans就特別剪輯了一段成員智孝為光洙打氣的片段，於片段中智孝要在畢彼特（Brad Pitt）和李光洙之間選擇，但之後話題就扯到光洙會漏尿的話題上，引發全場笑聲。而當時字幕上就寫了：「任務最後只給光洙留下傷害而結束」，不過有fans就聽到當畫面進行評價分數時，智孝就低聲為光洙打氣：「不怕啦，光洙，姐姐很愛你」令fans大呼不捨。

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