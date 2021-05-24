Netflix劇集《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）25歲女星安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）上周六為搞笑節目《Saturday Night Live》擔任主持，挑戰搞笑演出，邀請黑人同志男歌手Lil Nas X做表演嘉賓。Lil Nas X獻唱歌曲《Montero》，姣爆趷籮準備大跳鋼管舞時，不料用力過度整爆呔，其尷尬表情被網民大讚可愛。

Lil Nas X在節目中騷肌獻唱，又被男舞蹈員舔頸，演出性感。可惜Lil Nas X準備跳鋼管舞時，因動作太大而弄爆緊身褲，雖然他隨即執生用手掩遮褲襠，但卻無法完成餘下舞步，演出結束時他還不禁翻白眼，對自己的表現失望。Lil Nas X手掩下體的截圖隨即在網上被瘋傳，有網民更貼上海綿寶寶的惡搞照片笑爆，就連Lil Nas X亦上載自己看演出時的即時反應。Lil Nas X留言：「我開始時不敢演出，我們綵排了兩星期，之後因為有舞蹈員感染COVID-19，新一批舞蹈員要在24小時內學好舞步，但最終我爆呔而未能完成表演，雖然所有事情都有其原因。」

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