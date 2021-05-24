任達華及陳紫萱正為Charlie監製、岑嘉彥導演的新戲《源生罪》進行拍攝，前晚去到旺角一幢舊樓取景。任達華表示為劇組安全，他幾乎每日都會自己做檢測，而進入劇組的工作人員，亦都會定期檢測以策安全，待完成這部戲拍攝，他隨後便赴泰國隔離3星期，為另一齣戲拍攝做準備。

任達華在《源生罪》中飾演紫萱的哥哥，兄妹一同尋找媽媽的死因，同時是一名催眠師的任達華，將妹妹的記憶體洗走，為她減少痛苦，任達華說：「紫萱雖然係新人，但係好聰明勤力。」任達華為今次催眠師角色上網尋找參考資料，而今次由新晉導演岑嘉彥執導，任達華說：「年輕導演有新思維、新元素，但我亦不斷提醒導演，電影最重要是說好故事，如果唔係拍得幾靚都冇用。」

陳紫萱日前為另一部電影《假冒女團》進行觔斗訓練時，在一個倒立落地動作不慎頭先着地，險扭斷頸，她戴着頸箍接受訪問說：「當時扭傷即刻飛的返嚟同華哥拍埋場戲，因為唔想耽誤劇組，跟住就去醫院睇醫生，直至今朝出院，照咗磁力共振同X光，好彩冇骨裂，係不幸中之大幸，而家帶住頸箍，等條頸冇咁受力，着地嘅時候有半秒諗過自己會唔會死，好彩仲有知覺。」

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