旨呈早前因在ViuTV節目《ERROR自肥企画》中以美容集團老闆身份出現，幫保錡脫毛及通淋巴而再受關注。去年他參加《全民造星III》40強止步，意外令豐厚家底曝光，其母被揭是上市公司主席曾裕，身家超過10億。日前旨呈接受《蘋果》訪問，爆媽媽曾開出月薪20萬利誘他放棄音樂，但他想靠一支咪起家︰「我情願揀八千蚊。」

撰文：羅婉玲

今年36歲的旨呈早前在九龍灣的辦公室受訪，由於媽媽是上市公司現代健康科技（前稱現代美容）創辦人兼主席曾裕，所以他有份幫手打理公司，受訪當日他更親自招呼熟客，跟同事傾談工作。他透露自己由做facial學起，至啪骨都識。

音樂中找到自己

旨呈認為每個人都應該有夢想，2010年他與志同道合的朋友組成享樂團，去年11月他參加《全民造星III》，只為證明自己，他說︰「阿娘由一張美容床起家，我希望自己由一支咪起家。」對於太子爺身份被翻出，他說：「初時係抗拒，但始終要面對，好多人對我屋企背景，都歸類係我發明星夢，係娘親冇掟過錢。」有網民指他因生於富裕家庭才可追夢，他坦言︰「講得啱呀！唔係我就要去搵食。」

加入娛樂圈追夢，但旨呈不被媽媽支持和認同，他說：「娘親好反對，問我你有冇劉德華咁叻？有冇我搵咁多錢？你一個騷收幾多錢？你做義工呀？有酬勞幾時畀家用？佢成日都『錐』我，鞭策咗我好多年。」問到媽媽有否說過一些令他傷心的話？旨呈坦言︰「有次佢話如果唔玩享樂團，每月畀20萬我，唔係就只有八千蚊，最終我揀咗八千蚊。」雖然聽起來會被質疑，但他試過銀包沒錢，他說︰「疫情下美容界停業，娘親冇辦法要員工停薪，停業咁多個月，我就捱足咁多個月，之前儲落十幾萬慢慢搣。」

旨呈表示母子關係不錯，問媽媽的控制慾是否很強？他認同︰「強㗎！佢對我好嚴。」他指音樂可以找到自己，可以自己話事，「呢個係我最開心嘅興趣，會堅持做落去。」最近旨呈工作多多，包括接拍了節目《學神出沒注意》和戚其義新劇《逐流時代》，又為電影《我的印度男友》唱主題曲。

內在美緊要過樣

單身的旨呈直言仍在等待愛情中，強調沒有女仔投懷送抱，「其實我重友輕色，唔煙唔酒冇夜生活。我成日對住成千個女仔（指公司），太多是非！阿娘叫我唔好亂識女仔。」作為美容界太子爺，可接受另一半整過容呢？他說：「我都割過雙眼皮，又冇話卻步，反而內心緊要過樣貌。」

場地提供：高先電影院