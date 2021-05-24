小肥事隔4年推出新專輯，其中一首歌與Serrini重新演繹許廷鏗《青春頌》，專輯由陳輝陽監製。小肥分享這首歌的誕生過程：「陳輝陽同我講話想做男女合唱版的《青春頌》，問我有冇相熟女歌手，把聲又同我夾到，但我未諗完，陳輝陽就建議搵Serrini，我聽到梗係話好！」

多得陳輝陽，成就了小肥與Serrini的首度合作，小肥說：「之前有聽Serrini嘅歌，亦鍾意上網睇佢啲訪問，因為我都鍾意聽佢講嘢，尤其我好想unlock（釋放）自己，會覺得佢做人嘅隨心、唔理人點睇嘅個性好值得學習。到正式合作，發現佢真人原來比較內向，可能我哋未熟到佢會將平時好有趣嘅一面攞出嚟，希望大家以後再合作多啲，畀多啲有趣嗰方面我睇啦！」

MV以學生生活為背景，風格很有《那些年，我們一起追的女孩》的感覺，小肥透露今次製作十分大陣仗，因為陳輝陽找來電影製作班底拍攝，他到達現場後看到陣容也嚇了一跳。小肥笑言如果有機會，都想嘗試與Serrini扮演好姊妹，並一起愛上許廷鏗，來個爭仔大作戰：「要多謝《青春頌》許廷鏗本尊，亦好開心佢聽完後畀咗好多心同加油公仔我。」

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