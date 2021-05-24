意大利搖滾樂團Måneskin（天際月光）剛剛在第65屆Eurovision Song Contest（歐洲歌唱大賽）中奪冠，並由品牌Etro度身訂製表演服裝，以一身70年代glam-rock造型登場，在台上狂野演出《Zitti e Buoni》一曲，搶盡全場鋒頭！今次是過往65屆比賽當中，僅第三次由意大利歌手奪得冠軍殊榮，可算是歷史性時刻。比賽期間，不少意大利的歌手及名人亦紛紛在社交媒體上表示支持，包括宇宙級時尚博主Chiara Ferragni及其意大利 rapper丈夫 Fedez。

Måneskin平日也喜歡以1970及1980年代造型示人，而4位的濃黑眼妝及妖冶打扮更是他們的標誌性形象。甚至有外國媒體形容他們的音樂和造型風格，甚有glam-rock界元祖David Bowie的影子。而今次Etro為他們打造的服裝，相信是以品牌Pre-fall 2021系列風格作為藍本，並改以金屬物料，配窩釘設計元素，為Måneskin創造極具舞台感的華麗搖滾造型。

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