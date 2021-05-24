韓劇《愛的迫降》的38歲男星玄彬今年元旦日公開和39歲女星孫藝珍的戀情，令一眾fans大感驚喜，而兩人愛得低調，之後沒有再被媒體拍得約會照。至於玄彬亦已投入電影的拍攝工作，今年入行第18年的玄彬獲tvN D製作後台紀錄片《Making Armour：玄彬》。

男神傾訴苦惱

《Making Armour：玄彬》將於後日通過tvN D YouTube頻道公開，節目組亦公開多張玄彬的型爆預告照，節目講述了玄彬為完成作品中的角色，通過不斷訓練努力塑造屬於自己的身體和心靈，同時玄彬亦會毫無保留地講述拍攝感受及內心故事。玄彬坦言：「為了不後悔地站在鏡頭前，我會強迫自己推到極限。如果準備不充夠，不安感就會侵蝕所有感覺。」而玄彬為了突破極限，還將進行心理輔導，公開自己如何集中精神並整理思緒的過程。玄彬在鏡頭前總是展現出完美的一面，今次他在節目中傾訴苦惱和背後的努力，令一眾觀眾及fans十分期待。

女神廣告反應理想

另外，孫藝珍早前飛到濟州島休息，不過她亦抽空拍廣告搵真銀，其代言的室內裝修公司就公開最新廣告片，當中女神穿上黑色禮服，置身於衣帽間。據品牌透露邀請了孫藝珍做代言人後，反應十分理想，令大眾更加關注室內裝飾。

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