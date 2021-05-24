台灣藝人鄭家純（雞扒妹）性感的外表，包藏一顆關愛的心，早前聲援反送中，又響應「Me Too」運動，對性侵說不。近日台灣疫情轉趨嚴峻，升至第三級警戒，當地萬華區成重災區。雞扒妹關注到該處有不少街友露宿，因此她自費為他們添物資抗疫。

雞扒妹昨晚在Instagram貼出捐出17萬台幣（約4.73萬港元）給「社團法人人生百味文化建構協會」的收據，捐款用作購買男性和女性的短袖長褲、內衣褲、毛巾等用品，希望在兩星期內可以送到400名街友手上。她在IG透露由於認為很難大量募集乾淨衣物，所以決定購買這些物品。她又指對一般人而言，可能抗疫只是未能光顧餐廳或者跟好友見面。但對露宿的街友而言，由於社福中心因疫情關閉，令他們沒地方可以洗澡、洗衣，在艱難時刻能夠幫助弱勢社群，對自己而言是一種幸運。

雞扒妹同女神陳妍希同樣支持同志平權，雞扒妹早前義助台灣同志諮詢熱線協會籌款。陳妍希近日應「愛最大慈善光協會」與「台灣伴侶權益推動聯盟」邀請，拍攝反歧視影片，片中她化身「張老師」，希望喚起各人正視同志受歧視的問題。陳妍希表示台灣雖然開放同性婚姻已一年多，仍有不少同志不敢出櫃或結婚，就是因為太多的歧視和霸凌，她說︰「你平常不會碰到的歧視，卻可能是他們的日常！」同時呼籲支持伴侶盟「同恐不再 反歧視救助計劃」，讓所有人都可以享受真正平等。

另外，陳妍希亦為長期抗疫作準備，在家囤了一些食物，響應留家不出門。疫情下會宅在家陪家人、練習瑜伽，希望大家可以「配合政策暫時停工，努力抗疫」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）