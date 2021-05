張曦雯早年拍攝旅遊節目《3日2夜》的片段,近日被無綫剪輯成新宣傳短片,短片風格似足剛播畢的ViuTV節目《ERROR自肥企画》,遭網民鬧爆。張曦雯昨日在銅鑼灣出席活動,她表示對此並不知情:「朋友戥我慘,但我睇完文章都唔明發生乜事,我喺Ig又唔見有人鬧。有個句子係,imitation is the something flattery,可能係一種讚美,可能公司覺得佢哋做得好,想copy吓,但我其實唔係幾清楚發生乜事。」之後她扯開話題,主動謂跟男友生活穩定。

同場的陳家樂對於有指與連詩雅感情出現問題,他說:「唔回應喇!」有記者提到娛圈戀情不曝光又不結婚,容易分手收場,陳家樂即說:「總之好好,好穩定,每次訪問都好似被催婚一樣。」