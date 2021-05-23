剛播畢的ViuTV節目《ERROR自肥企画》叫好叫座，該台近日即繼續狂推綜藝節目，除《造美人》外，今晚首播的《中女唔易做》及《掃街達人》亦各具吸引力。《中女唔易做》其實為《中佬唔易做》的女性版本，節目請來六位四十歲以上的女藝人，要她們重投一個新行業，並紀錄各人所遇的經歷及困難。阮小儀與趙學而分別當農夫與電器店推銷員、康子妮在米線店擔任侍應、楊思琦做派傳單、賣台式飲品、水果店等散工王，朱薰及杜如風分別在家具店任銷售員及外賣員。而承接《ERROR自肥企画》節目時段的《掃街達人》，則由金剛以及居台港女許婥婷（AV）主持，在台灣掃盡大街小巷美食，讓觀眾望梅止渴，亦滿足一眾想念金剛唔鹹唔淡廣東話的粉絲。

至於下月7日播映《調教你MIRROR》，固然令MIRROR粉絲期待，不少人亦想看經理人黃慧君（花姐）與梁祖堯怎樣點評一班鏡仔，據知節目內容瘋狂催淚，有指高層看完試片也感動到喊。7月播放的真人騷《我阿女戀嚟》（暫名），早於3月公開招募單身男，安排speed dating男女約會外，還有女方的父母參與，由未來外父、外母揀女婿，80年代女星鍾慧冰與女兒林靜莉也有參加。