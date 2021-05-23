日本偶像組合monoclone前成員望月Meru，參加日本出版社「講談社」選拔賽《Miss iD》入行，去年冬天離世，逝世時只得20歲，其家人大前日在twitter公佈死訊，由於望月過去曾多次被人誹謗中傷，令網民懷疑她有可能是自殺身亡。

兩個月後離隊

七人偶像組合monoclone於去年4月成軍，不過望月在兩個月後就決定畢業，其餘兩位成員隨後於同年8月及今年4月離隊，組合現時共有六位成員繼續藝能活動。望月於2018年曾參加過《Miss iD 2019》，並獲得名為「你有在的景色是、這個世界~夜~」的獎項。日本女星玉城Tina、日本親生姊妹組合femme fatale成員戰慄Kanano和HKT48前成員菅本裕子，過去也曾參加此比賽。望月於19歲時在綜藝節目自爆豪花600萬日圓（約427,450港元）整容，當中包括削面骨、做卧蠶和抽脂等，換來一張像人形公仔的娃娃臉，獲得不少fans支持。

留下心形圖案

望月的家人大前日在新開設的twitter賬號上留言：「是望月Meru的家人。望月Meru於2020年冬天與世長辭。感謝所有她的好友和支持者。」家人又指因為需要平復心情，所以到現時才正式公佈死訊。至於monoclone也在聲明指雖然與望月相處的時間很短，但成員和工作人員對她的離世感到震驚。望月於去年12月4日晚上在twitter留下一個黑色的心形圖案後，便沒有再更新，加上其家人並未有透露死因，令網上惹來不少揣測，不過她的家人於前日再次留言：「雖然我認為她有不足之處，但請不要再誹謗中傷。此外，不要嘗試登入這個賬號及扮親人留言。」