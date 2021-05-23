在佛誕那天看《誣罪審判》（The Mauritanian）——好難買飛，那天場次太少，全世界都讓路給當日開畫的《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）。我看的那場，近乎全滿，大家屏息靜氣沉默地，看三個立場處境不同的人在堅持。

撰文：月巴氏

美國911，已經是20年前的事。那一晚，看着電視畫面loop着飛機撞向世貿、世貿倒塌，覺得世界末日近了，同時，對發起恐怖襲擊的人產生即時的恨意。

更何況是身受其害的美國人。所以不難明白片中的美國人，為何會聲討那個人權律師蘭絲賀蘭達（Nancy Hollander）——你竟然去為一個有份發動911的殺人犯辯護？去用法律證明他清白？這樣做同叛國有甚麼分別？至於軍事檢察官史圖寇殊（Stuart Couch），就被視為正義化身，以正義之名，去判這一個殺人犯有罪。

證據刻意增刪

一直被監禁的史拉希（Mohamedou Ould Slahi）究竟犯了甚麼罪？連他自己也不知道，亦從來沒有人清楚告訴他；因為他在德國生活時曾讓一個阿爾蓋達組織成員借宿一宵？這就足以代表他有罪？那一夜，令他被美國視為肯定有罪的嫌疑犯，監禁在美軍設於古巴的關塔那摩灣監獄，等他將自己的罪和盤托出。

故事，就是有關這三個人的堅持：人權律師挺身而出，是為了捍衞法治，真正的法治，不容許未審先判，不容許在沒有作出明確起訴的情況下便將一個人長時間監禁，她一直重視的，是抽象的法律理念，卻似乎忽略了當事人感受，一個獨立生命體的當下感受。

檢察官作為正義代理人，他的一名好友，正是911當天一架被劫持飛機的機師，他承諾好友遺孀，會判處這「罪人」的罪——他針對的是一個人，預先將這一個毛里塔尼亞人等同惡的化身，但要裁定他有罪，需要證據，他卻發現放在眼前的很多證據根本不是證據，而只是被人為刻意增刪的文字記錄，他開始動搖，他認知的法律程序不應該是這樣的，用這種不合法程序所施行的正羲，只是邪惡的正義，又或用正義包裝的邪惡。這個被大部份國民主觀認定有罪的毛里塔尼亞人，令他重新思考法律——法律，不應該夾雜人的情緒，更不應該被國家安全凌駕騎劫。他決定放棄，寧願被罵做賣國賊，也要捍衞自己堅信的價值。

承受70天嚴刑

其實最難堅持的是被囚禁的史拉希，除了失去自由，甚至失去作為人的尊嚴，承受美軍的嚴刑對待長達70天後，崩潰了，親筆寫下自己明明沒有犯過的罪——因為人權律師和檢察官的堅持，史拉希在囚禁七年後，終於得到公平審判，卻又因為美國政府以國家安全為理由上訴，再把他收監，再坐多七年。

電影完結，銀幕所見，是現實中的史拉希，他已經自由，記下這場冤獄的《Guantanamo Diary》，已被譯成不同語言版本，但不論任何語言，承載的內容都一樣，都是一個有關堅持的真人真事。散場，一班互不相識的人沉默地離開戲院，回到一個感覺好像很安全的世界。