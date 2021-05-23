任何電影都難拍，涉及法庭的，尤其難，難在容易淪為狂晒專業法律名詞，難在要觀眾接收大量對白，聽完一輪都不知在爭辯甚麼；而最難的，當然是：怎樣說明公義。

撰文：月巴氏

《十二怒漢》12 Angry Men 1957年

紐約最熱的一天，12名陪審員就一宗青年殺父案退庭商議。有人想盡快得出結論，有人因自己家事而對嫌疑犯充滿成見，有人立場堅定，有人全程騎牆……除了頭尾兩幕，整齣電影就是交代這12人的辯論過程，展示人性的尊嚴，公義的價值。薛尼盧密（Sidney Lumet）執導，一齣偉大的電影。

《怪屋疑雲》To Kill a Mockingbird 1962年

上世紀30年代，大蕭條時期的美國南方小鎮，一個黑人被控強姦白人女子，案未審，白人們已認定這黑人有罪，格力哥利柏（Gregory Peck 左）飾演的律師卻決定為黑人辯護。在那個種族歧視嚴重的年代，一個善良白人為了公義，敢於挑戰一眾白人，不只是一齣法庭戲，更是對白人優越意識的反省。

《逆權大狀》 2013年

全斗煥執政的上世紀80年代。宋佑碩，一個為了脫貧而決心做律師的人，結果得償所願；對參加示威的學生，認為阻住地球轉，但為了報恩，為豬肉鍋店老闆娘那被控告危害國家的兒子辯護。電影表面上描述虛構角色宋佑碩，實則在說的是已故前總統盧武鉉，以及南韓民主化前的黑暗。

《芝加哥七人案：驚世審判》The Trial of the Chicago 7 2020年

1968年，越戰進行中，一班反戰分子前往芝加哥和平示威，最後演變成警民衝突。事後，美國政府揪出七人，作出表面有理有據實則帶有嚴重偏見的政治審判。《社交網絡》（The Social Network）編劇Aaron Sorkin第二次執導，揀了這個真人真事改編。看着這件美國舊事，感觸尤深。