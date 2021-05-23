今個星期果燃台推介，是香港新銳導演陳穎文2019年執導的獨立電影作品《妳是我的女兒》，這是她城大的畢業作，但手法出奇的老練，具有野心又不失戲劇性，無論是劇本的起承轉合，以至鏡頭的調度、聲音設計，皆表現得比一般學生作品成熟。故事圍繞着3個女性，用兩代人的親情，以懸疑手法編寫了一場「以愛之名」的悲劇。《妳是我的女兒》說的是脆弱的家庭關係和人性善惡，也觸碰到精神疾病這個話題。

媽媽碧玲（千雪飾演）被困於痛苦不堪的過去，是個找不到出口的精神病受害者，常常把「妳是我的女兒，我做什麼都是為妳好」這些話掛在嘴邊，主觀地認為自己的犧牲與付出全是為了孩子。表面上是出於對女兒思瑤（黃詠琪飾演）的關愛，最後變成了情緒勒索。

女兒思瑤對媽媽一向言聽計從，但久而久之，一方面不甘於服從媽媽的指令做人，一方面又不想成為忤逆母親的「壞人」，長期被兩種情緒拉扯。直至一天碧玲收到姊姊碧晨（顧翠英飾演）的來信，碧玲和思瑤的世界從此崩潰。

精神病就是這麼一回事，勿論病症是輕是重，它就是會伴隨患者一生，情況會時好時壞，有時甚至會在不經意的情況下發病。碧玲因為愛所以害怕失去；因為害怕失去所以衍生了強烈的佔有慾，於是慢慢把自己和身邊人都一同拉進了危險的深淵。

《妳是我的女兒》用懸疑包裝，以細碎的倒敍，一步一步把劇情推向極端，當中最戲劇性的是，每當碧玲想要加強對思瑤的控制，她的病情也會隨之惡化，不斷的壓迫令雙方都受到傷害，在勉強維繫的家庭關係中，慢慢的趨向破滅。

對於《妳是我的女兒》導演陳穎文曾經這樣說：「親情好像連漪，一環連一環。我希望透過劇情隨之遞進時，令觀眾進入女主角的內心世界，去思考結局和人性。」對於這個說法，陳穎文巧妙地在電影的一些場景中，給看倌鋪陳端倪，例如電影開初思瑤吃早餐的一幕，她手中拿着的小說，正正是美國作家Dave Pelzer的作品《A Child Called ‘It’》（一個被稱作「它」的孩子），是取材自作者親身經歷的系列小說，Pelzer在青少年時期，因為母親的精神病問題，而飽受身心虐待。

對應着小說內容，思瑤的母親碧玲也因為一場人為「意外」，從此羅患精神疾病，時常會出現妄想。姊姊碧晨的來信，使她舊病復發，因為害怕失去相依為命的思瑤，而變得疑神疑鬼，千方百計阻止思瑤與外界有多餘的接觸。而面對着變本加厲的管束，思瑤無力作出抵抗，慢慢的就變成了一個被稱作「它」的孩子，就只能說句：「被困著，世界多大都沒有用」。

幸福家庭本來就是件易碎品，一些生活上的瑣碎小事，就能夠使一個完整的家庭在一夜之間破裂。擁有一個完滿的家庭並不是必然，如何維繫一個家，永遠是個大課題。

一念天堂，一念地獄，善惡就在一念之間。我們可以從電影中尋找屬於自己的答案。《妳是我的女兒》果燃台現已上架，無區域限制供蘋果讀者免費觀看。

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