佳士得拍賣行今晚拍賣國寶級珍品、徐悲鴻的《 奴隸與獅》，相信必破紀錄成交，創出歷史。另一大行蘇富比今日則宣佈找明星助陣，找來周杰倫出任拍賣系列的策展人。

周杰倫將於6月10至22日期間，出任線上專拍與實體拍賣的「CONTEMPORARY CURATED: ASIA」拍賣系列策展人，周杰倫也拿出他第7次世界巡迴演唱會《 地表最強 》時，其中3套舞台服作拍賣，收益全數捐出做慈善用途。他對此說：「我深信藝術的力量，在於它的表現方式不受局限也沒有邊界，它不需要刻意去接近，就在我們每一天的生活裡隨處可見。我有一個很強烈的使命感，我要跟我的歌迷朋友分享我對藝術的體會。」

周杰倫先前已在IG曬出藝術家Jean-Michel Basquiat於1982年的經典作品，今次擔任策展人，也安排Jean-Michel Basquiat於1985年創作的《無題》畫作，其它大師作品，包括畢卡索（Pablo Picasso）的《Buste d’homme》、趙無極的《14.05.63》、Andy Warhol的《Campbell’s Soup I》、Banksy的作品等。

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