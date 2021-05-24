韓劇《茶煲阿四》的39歲女星韓藝瑟，上周公開認戀比自己年輕10歲曾主演《好運羅曼史》、《在燃燒的黑暗中》等話劇的男星柳成宰，雖然男友遭資深娛樂記者兼YouTuber金龍浩（音譯）爆料是夜場男公關，但韓藝瑟已第一時間在反擊對方編寫小說。

質疑是報復

不過韓藝瑟似乎不滿男友受辱，昨日更在IG開直播，再次炮轟金龍浩的YouTube頻道，韓藝瑟說：「希望不要留下毫無用處的留言。（謠言）不是事實。20年來演藝界積累的經驗、形象，如果因為這樣的節目受到打擊，會給予損害賠償嗎？ 因為是我的職業，為甚麼總是這樣對我，最近和經理人公司合約到期了，難道是一種報復嗎？還是希望去法庭，但我不想吵到那種程度，我在生活中經歷了多少這樣的事情啊。我當時還以為說我有多少次緋聞，但是好像想完全殺掉我而攻擊我，所以為甚麼這樣呢，難道我那麼討厭嗎？」

對不起男友

韓藝瑟直言因為節目出街後，她覺得非常對不起男朋友：「遇到藝人女朋友還經歷這樣的事情，這算甚麼事啊？要做的事情很多，又累又煩，難道還要吵架嗎？好像也不是甚麼閒着，所以想訴說，所以開了直播。我也可以說我想說的話吧，我真的不想吵架。不知道是不是嫌棄我，如果給我打電話確認並播出的話應該可以理解的，但是毫不留情的攻擊讓我很驚慌，如果有傷心的地方，我想見面和解，通過對話解決吧。」最後韓藝瑟表示因為有支持自己的人，所以即使人生很累，但也覺得很踏實，同時亦因為鬱悶而想訴說自己的心情。

已刪直播

及後，韓藝瑟繼續晒愛，在IG再次上載和男友的合照，並留言透露已刪除之前的直播：「因為周圍朋友擔心我，叫我不要做出太大反應，所以我把直播拿下來了。但是我們會用漂亮的情侶照結束這一天，謝謝大家相信我、支持我。我讀評論太多了，名譽損害惡評請截圖給我，以後需要的時候再傳給我。」

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