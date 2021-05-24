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Billboard頒獎禮｜美瑾霍士中門大開脷疊脷 搶盡得獎者風頭

35分鐘前
美瑾霍士中門大開，與Machine Gun Kelly咀嘴搶風頭。

美國樂壇盛事Billboard音樂頒獎禮（Billboard Music Awards）於美國時間昨日舉行，31歲美國男歌手Machine Gun Kelly獲得最佳搖滾歌手獎，他不但塗黑舌頭兼大晒身上紋身博出位，還用「黑脷」與性感女友美瑾霍士（Megan Fox）當眾舌吻，認真肉麻當有趣。

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Machine Gun Kelly於去年5月搭上《變形金剛》（Transformers）電影系列女星美瑾霍士，兩人拍拖一年依然十分煙韌，美瑾當時與丈夫Brian Austin Green結束10年婚姻。Machine Gun Kelly昨日到場前將舌頭油成黑色，孖住女友美瑾霍士走紅地毯，兩人伸出舌頭當眾表演脷疊脷，美瑾還用手撫摸Machine Gun Kelly下體，開放程度令人咋舌。Machine Gun Kelly獲獎時又再情不自禁咀嘴女友，中門大開的美瑾的火辣形象搶盡得獎者風頭。

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美瑾霍士Machine Gun KellyBillboard音樂頒獎禮
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