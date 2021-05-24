沈月遺傳了媽媽邱淑貞良好基因，美人胚子早已被冠以「最靚星二代」稱號，沈月早前接受訪問，對於美貌的稱讚，她謙虛地說：「很多人都好美。」沈月的IG吸引了近20萬followers，每逢分享近照靚相時，都獲得逾千人畀like，但沈月覺得大家關注她的近況同時，更應該去關注世界大事，她指自己最欣賞的女性是荷李活一代女星柯德莉夏萍（Audrey Hepburn），除了是形象典範，更擁有善良的心，不時跟UNICEF四出幫助受苦小朋友。

沈月自言每逢遇到挫折，都會引用偶像名言「nothing is impossible」提醒自己，問到會否想做到如柯德莉夏萍？她說：「我想做一個好人，有時睡覺前都會將手放在心上，問自己今日有沒有做好人，能對得住自己嗎？」當她自知已盡力做到最好，沒有害人便足夠了。

反思激發善心

對年紀輕輕的沈月來說，美麗與否，決定於自己會否懂得感恩及回饋社會。從小跟媽咪到尼泊爾探訪當地小朋友，到訪他們居住的貧民村及讀書的學校環境，令沈月一直特別關心小朋友問題。她憶述影響自己最深是上某堂地理課，老師講述不同地方學童是怎樣返學，有學童需要攀山涉水步行，當中得知有鞋穿並非是必然的事後，令沈月突然作出很多反思，令自知生在福中的她，亦激發起樂於參與慈善活動的動力。

愛看偵探漫畫

日常生活，沈月表示非常着重家人，跟媽咪關係像摯友多於母女，彼此無所不談，她笑指有時同學也投訴她講得太多給媽咪聽，平日放學她會選擇陪媽咪，所以同學有活動也未必會叫她參與，就算跟朋友見面，她也慣常叫朋友到屋企玩，因為她喜觀留在屋企感覺。嬌滴滴的沈月，原來也有男仔頭一面，平日會玩figure及看漫畫書，更以偵探類為主，挑戰自己偵探頭腦。另外，她透露近日正開始學習日語，增值自己。

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