近年減產演出的蒙嘉慧（YoYo），平日養尊處優，經常同老公鄭伊健孖住行山、踩單車、做運動、打機等，而他們另一個嗜好就是去日本度假，早年他們還在日本福岡置業，得閒就過去住下。蒙嘉慧喜歡日本的生活和環境外，去年還投資7位數轉戰日本房地產，在福岡市成立一間名為「八方不動產株式會社」，展開個人事業。而這間公司在社交平台開設專頁，香港還設有辦事處。

不過今日「八方不動產株式會社」的專頁，就貼出一張相，並寫住︰「見到呢張相有冇嚇親？」相中可見現場是香港辦事處，並有兩袋紅白藍袋以及幾個紙箱，至於「八方不動產株式會社」的招牌已拆下，似乎是收拾細軟。

帖文還交待因過去一年疫情關係，員工多數在家工作，故此結束香港的辦事處，「唔使驚！只係因為呢一年，個個喺返工同生活習慣上都有少少變咗，而我哋發覺香港office 其實用途唔多，連啲客都覺得online meeting重好。咁為咗配合公司嚟緊嘅發展，我哋決定全力集中資源喺福岡，所以今日返香港office 執包袱啫！」雖然香港的辦事處結束，不過該公司改在網上繼續營運，文中還交待員工將在家工作，「我哋仍然有同事喺香港繼續WFH做嘢嘅！放心放心！」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）